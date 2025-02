Storck und Edeka: Preisverhandlungen stocken

Die Edeka-Gruppe und der Haller Süßwarenproduzent Storck führen offenbar stockende Preisverhandlungen. Storck weigert sich, in internationalen Einkaufsbündnissen wie Epic mitzuwirken, was zu einem Rückgang der Storck-Produkte im Edeka-Sortiment geführt hat.

Halle . Nach Angaben der wöchentlich erscheinenden „ Lebensmittel zeitung“ sollen es zwischen dem Halle r Süßwaren hersteller Storck und der Edeka -Gruppe stockende Preisverhandlungen geben. Demnach habe Storck abgelehnt, Verhandlungen im Rahmen des internationalen Einkaufsbündnisse s Epic zu führen.

Das Gemeinschaftsunternehmen Epic Partners mit Sitz in Genf vertritt sieben führende europäische Lebensmittelhändler, darunter auch Edeka (Deutschland), Jumbo (Niederlande, Belgien) oder der Online-Supermarkt Picnic (Niederlande, Deutschland, Frankreich). Durch die Bildung dieser internationalen Einkaufsgemeinschaften kann, so sieht es zumindest Edeka, der Handel dazu beitragen, dass Verbraucher Produkte weiter zu erschwinglichen Preisen erwerben können. Dazu will Deutschlands Marktführer, so berichtet die in Frankfurt erscheinende Fachzeitschrift, augenscheinlich den Pool an Lieferanten ausweiten, bei dem die Verhandlungen im Schulterschluss mit anderen europäischen Händlern laufen. Zusätzlich zu globalen Playern wie Coca-Cola und Procter & Gamble soll Edeka demnach wohl auch mit dem Haller Familienunternehmen Storck auf internationaler Ebene eine Verhandlung der Konditionen anstreben. Allerdings sei Storck nicht bereit dazu gewesen.Edeka streicht regelmäßig Produkte aus dem Sortiment. Nach Informationen der „Lebensmittelzeitung“ hat Edeka daraufhin den Bestand an Storck-Artikeln in den Märkten „aufgrund schwieriger Verhandlungen“ deutlich reduziert. Offenbar handele es sich dabei allerdings eher um Randsortimente, auf die Top-Produkte will der Händler zunächst offenbar nicht verzichten. Storck wollte sich gegenüber der Fachpresse nicht äußern. Eine zusätzliche Anfrage beantwortete Unternehmenssprecher Bernd Rößler wie folgt: „Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir zu Geschäftsbeziehungen mit Kunden öffentlich nicht Stellung nehmen.“ Edeka bestätigte gegenüber der „Lebensmittelzeitung“, dass es noch Storck-Produkte in den Regalen und ebenso noch „laufende, konstruktive Verhandlungen“ gebe.Stockende Preisverhandlungen wie nun im Fall Storck sind keine Seltenheit. Gut eineinhalb Jahre lang gab es vor wenigen Monaten bei Edeka keine Produkte des Mars-Konzerns (Mars, Twix, Snickers, Bounty, Ben's Original Reis, Miracoli, Chappi oder Sheba). Im Clinch lag man zwischenzeitlich auch mit Pepsi und Procter & Gamble (Pampers, Ariel oder Swiffer). Storck aus Kreis Gütersloh muss sich dem Preisdruck stellen. Das Familienunternehmen Storck gilt, obwohl traditionell keine Geschäftszahlen veröffentlicht werden, mit einem geschätzten Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro nach Ferrero als zweitgrößter Süßwarenproduzent Deutschlands. Der Schokoladenindustrie steht aufgrund des im vergangenen Jahr drastisch angestiegenen Kakaopreises unter Druck. Zuletzt hatte Milka die Preise deutlich erhöht, und auch Storck teilte mit, dass man reagieren müsse. „Auch Storck kann sich von diesen Rahmenbedingungen nicht abkoppeln, auch wenn wir zu konkreten Preisveränderungsschritten keine Angaben machen können“, sagte Rößler vor wenigen Tagen. Gleichwohl setze man, so der Unternehmenssprecher, weiterhin auf attraktive Preise





