GKV-Chef Stefan Storm plant eine umfassende Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung bis 2027, um Digitalisierung und Finanzierung zu modernisieren.

Stefan Storm, der Vorsitzende der gesetzlichen Krankenversicherung, hat eine weitreichende Neugestaltung des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) gefordert. Dieses Gesetz regelt die Aufgaben und die organisatorische Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Storm argumentiert, dass das aktuelle System historische Überreste aufweist, die einer kritischen Überprüfung bedürfen, um modernen Anforderungen gerecht zu werden.

Zwölfmonatige Transformation des SGB V

Storm betonte in einer schriftlichen Aussage, dass es weltweit kein einziges weiteres Land gibt, das eine derart ausgeprägte Dualität zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung kennt. Diese beiden Säulen seien historisch gewachsen, müssten jedoch nun auf ihre Effizienz und Zukunftsangemessenheit geprüft werden. Er verweist darauf, dass bereits im April dieses Jahres die Notwendigkeit einer Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Kassenlandschaft deutlich geworden war.

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Aktuell bestehen neunundneunzig verschiedene gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. Storm rechnet bei einer möglichen Fusion dieser Kassen nicht primär mit direkten Kosteneinsparungen für den Steuerzahler. Stattdessen sieht er das Hauptpotenzial in einer deutlichen Verbesserung der Digitalisierung des gesamten Gesundheitswesens. Er stellt die rhetorische Frage, ob alle aktuellen Kassen mit ihren spezifischen Profilen tatsächlich ausreichend gerüstet sind, um die enormen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und der Cybersicherheit zu bewältigen.

Neue Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern

Ein Kernpunkt von Storms Reformvorschlägen ist die grundlegend neue Organisation der Aufgabenverteilung zwischen dem Bund, den Bundesländern, den Kommunen und den Organen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Die Reform zielt nicht nur auf die Krankenkassen ab, sondern bezieht auch die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Ärztekammern mit ein. Storm möchte die Finanzierung der Krankenkassen systemisch neu regulieren, um eine nachhaltigere Basis zu schaffen.

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Er schlägt vor, im SGB V verbindlich festzuschreiben, dass die Kosten für die Gesundheitsversorgung von Menschen in Grundsicherung zukünftig von den Steuerzahlern übernommen werden müssen. Er räumt selbst ein, dass dies ein politisch und rechtlich anspruchsvolles Unterfangen ist, für das ein "dickes Brett gebohrt" werden muss. Der ehemalige saarländische Gesundheitsminister geht davon aus, dass dieser Transformationsprozess mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.

Jahresfrist 2027 für Regelwerk-Überarbeitung

Storm schlägt vor, im Frühjahr 2027 den Startschuss für eine grundlegende Überarbeitung des Regelwerks für das deutsche Gesundheitswesen zu geben. In seiner Begründung verweist er auf das Zeitalter multiplexer Krisenlagen, den raschen Fortschritt der Künstlichen Intelligenz und den massiven Veränderungsdruck, der nahezu alle Zweige der Sozialversicherung trifft. Diese Faktoren machen den Handlungsbedarf seiner Ansicht nach gewaltig. Er räumt sogar ein, dass eine Änderung des Grundgesetzes notwendig werden könnte, um die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern bei der Neuordnung rechtssicher zu klären.

Gleichzeitig arbeitet eine Expertenkommission für den Bundesgesundheitsminister Carsten Linnenmann (CDU) derzeit an Vorschlägen für grundlegende Strukturreformen. Bereits Mitte Oktober hatte Jens Baas, der Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, im Magazin "Spiegel" einen alternativen Vorschlag präsentiert. Baas forderte ein neues System, das Elemente beider Versicherungssysteme vereint, ohne dabei Risikoselektion bei Patienten zuzulassen.

Kompatible Modelle für Krankenversicherung

Nach den Vorstellungen von Jens Baas soll der Wechsel zwischen verschiedenen Kassen künftig deutlich erleichtert werden, während Gewinne im System verbleiben sollen. Zudem soll der Staat keinen Zugriff mehr auf Altersrückstellungen der Kassen erhalten, wie es im privaten Sektor üblich ist. Kassen sollten nach dem Vorbild der privaten Krankenversicherung mehr Freiheit bei der Vertragsgestaltung mit Ärzten, Krankenhäusern und Therapeuten erhalten. Diese Diskussion unterstreicht die Dringlichkeit, die Stefan Storm mit seinem Entwurf für das SGB V artikuliert.