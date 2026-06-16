Story of a Family's Search for Closure and Hope

The story of a family's struggle to find closure and hope after their loved one went missing during World War II. The family's journey to uncover the truth about their loved one's fate and the impact it had on their lives.

Das letzte Lebenszeichen. Es kam am 4. Februar 1945 in Form eines Briefs. Darin: Glückwünsche an die älteste Tochter.

Der 4. Februar war ihr Geburtstag. Eine schwere Zeit lag hinter dem Mädchen, ihren vier Geschwistern, der Mutter. Eine noch schwerere Zeit würde vor ihnen liegen.

Aber das ahnte die Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Seit der Vater im April 1943 doch noch in die Wehrmacht eingezogen worden war, kämpfte sich die Familie auf dem Hof in der Holledau allein durch. Kälte, Hunger, Überleben. Und immer wieder: Kälte, Hunger, Überleben.

Vor Renate Altinger liegen mehrere Kopien auf dem Tisch. Sortiert in Klarsichtfolien, zusammengehalten mit Büroklammern. Die 60-Jährige sitzt in einem Büro des Deutschen Roten Kreuzes in, um ihre Geschichte zu erzählen. Ihre und die ihrer Vorfahren.

Es ist eine Geschichte von Leid, Ungewissheit und Verzweiflung. Und Hoffnung. Sie zieht einen Zettel aus ihren Unterlagen. Eine Liste mit Vermissten.

Die Gesichter von 18 Männern sind dort in Passbildgröße aufgereiht. Altinger deutet auf den Herren in der zweiten Reihe, zweites Bild von links. Etwa 20 Millionen Menschen waren nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entweder Suchende oder Gesuchte. Etwa 20 Millionen Menschen waren nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entweder Suchende oder Gesuchte.

Mann in Uniform mit Schnurrbart. Ihr Großvater. Unter dem Bild folgende Informationen:Niederbayern (beheimatet 1939)Februar 1945. Die letzte Nachricht also.

Aus Glogau in Schlesien im heutigen Polen.

„Seitdem kam kein Lebenszeichen mehr“, sagt Altinger. „Seitdem war er verschollen. “ Seitdem suchte ihre Familie nach Anton Obermeier. Erst mehr als 70 Jahre später sollte sie erfahren, was mit ihm passiert ist.

Das Schicksal von Renate Altingers Familie teilten und teilen Millionen Menschen in Deutschland. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren hierzulande rund 20 Millionen Menschen entweder Suchende oder Gesuchte. Bis heute, mehr als 80 Jahre nach Kriegsende, gelten noch etwa eine Million Deutsche als vermisst: Wehrmachtsangehörige, Zivilisten, Kriegsgefangene, Kinder, von ihren Eltern getrennt, Gefangene in Speziallagern der Sowjetunion. Die Liste ist lang.

Ab 1945 begann das Deutsche Rote Kreuz mit der Suche nach verschollenen Familienmitgliedern. Bis heute. Am Standort München gehen in der Abteilung Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg jedes Jahr tausende Anfragen ein: Rund 7800 waren es 2025. Nachkommen wollen wissen, was mit ihren Eltern oder Großeltern damals passiert ist – auch wenn diese längst verstorben sind.

Darüber hinaus hilft das DRK bei der Aufklärung von Vermisstenfällen in aktuellen Krisen und Konflikten. Gemeinsam mit der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung sucht die Organisation nach Menschen, die in Krieg und Krise verschollen gegangen sind. Dabei hilft ein Netzwerk: 191 nationale Gesellschaften arbeiten zusammen, um Familien weltweit wieder zusammenzuführen. Anfragen wie diese sowie Anfragen zu kriegsvermissten Angehörigen sind kostenlos.

Jeder kann ein Formular ausfüllen, digital oder in einem der Landes- oder Kreisverbände. Seit 1953 fördert das Bundesinnenministerium die Arbeit mit zwölf Millionen Euro im Jahr. Je mehr Informationen die Angehörigen und Nachkommen dem Suchdienst zur Verfügung stellen können, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Im Fall der Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg heißt das: Name, Geburtsdatum, Geburtsort (Pflicht).

Dienstgrad, Feldpostnummer, Truppenbezeichnung (Optional). Auch wenn die Informationen oft dürftig sind – die Aufklärungsquote ist vergleichsweise hoch, betont der Leiter des DRK-Suchdienstes in München, Florian Neubauer: „Wir können in mehr als einem Drittel aller Anfragen schicksalsklärende Auskünfte erteilen.

“ Florian Neubauer leitet die Abteilung Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg beim Deutschen Roten Kreuz in München. Florian Neubauer leitet die Abteilung Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg beim Deutschen Roten Kreuz in München. Florian Neubauer sitzt Renate Altinger in der DRK-Geschäftsstelle in München gegenüber. Seit wenigen Monaten befindet sich das Archiv des Suchdienstes in einem Bürokomplex unweit des Ostbahnhofs.

Zuvor war es in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Giesing untergebracht. Das komplette Archiv umzuziehen, war ein komplexes Unterfangen, sagt Neubauer. Allein die Vermisstenbildlisten umfassen 225 Bände mit mehr als 125.000 Seiten





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