Die Revolutionsgarden sprechen von Minen, unabhängige Stellen meldeten zuvor Projektile. Zugleich fließt durch die Meerenge nur noch halb so viel Rohöl.

Die Revolutionsgarden sprechen von Minen, unabhängige Stellen meldeten zuvor Projektile. Zugleich fließt durch die Meerenge nur noch halb so viel Rohöl. Durch die Straße von Hormus gab es laut JMIC vom 19. bis 21.

November 114 Durchfahrten mit Unterstützung der USA. für den 19. bis 21. November 114 Durchfahrten durch die Straße von Hormus erfasst, die die USA unterstützt haben. Im Schnitt sind das 38 Passagen am Tag.

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Und das, obwohl gerade in dieser Zeit Tanker angegriffen wurden. Das im Februar 2024 gegründete Joint Maritime Information Center der Combined Maritime Forces in Bahrain versorgt die Handelsschifffahrt im Nahen Osten mit Sicherheitsinformationen und Risikobewertungen. Am späten Abend des 23. November meldete sich dann Iran zu Wort.

Die Marine der Revolutionsgarden erklärte, drei Öltanker seien auf Minen gelaufen und brennten. So berichtet es dieGezählt sind nur Passagen, bei denen die USA geholfen haben. Der gesamte Verkehr ist das also nicht, und es müssen auch nicht 114 verschiedene Schiffe gewesen sein. Die US-Organisation United Against Nuclear Iran kommt in ihremArchivbild vom 5.

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Dezember 2025: Irans Revolutionsgarden starten bei einer Übung im Persischen Golf und in der Straße von Hormus Raketen und Drohnen. Kpler-Daten: Nur noch halb so viel Rohölberuft sich auf vorläufige Daten des Anbieters Kpler. Demnach fuhren zuletzt rund 8,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag durch die Meerenge. Das ist ungefähr halb so viel wie vor dem Krieg.

Östlich der Meerenge liegen laut JMIC rund 218 Handelsschiffe auf den großen Ankerplätzen fest. Das Zentrum rechnet damit, dass der Stau anhält. Ob Ladung für deutsche oder europäische Häfen betroffen ist, geht aus den Daten nicht hervor. Ruhiger ist es nicht geworden.

Das JMIC stuft die Bedrohung als schwerwiegend ein. Am 20. und 21. November trafen unbekannte Projektile innerhalb von 15 Stunden drei auslaufende Tanker bei Khasab, darunter die „Torkel“ und die „Arina“. Seit dem 16.

November hat das Zentrum sieben getroffene Tanker gezählt. Nach Angaben der Revolutionsgarden wurde ein Tanker vor Irans Südküste getroffen, zwei weitere im Osten der Meerenge. Die Schiffe hätten gegen iranische Regeln für die Durchfahrt verstoßen, obwohl die USA sie aus der Luft schützten. Das irakisch-kurdische MediumIran: Revolutionsgarden melden Angriff auf US-Radaranlage in Bahrain, Explosion an Tanker Das JMIC schrieb am 22.

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November, keine offizielle oder nationale Behörde habe iranische Meldungen über Minentreffer bestätigt. Der Branchenverband Intertanko sagteIm Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.