Straße von Hormus: US-Präsident Trump stellt offene und mautfreie Schifffahrtstraße in Aussicht

US-Präsident Donald Trump stellt eine offene und mautfreie Schifffahrtstraße in der Straße von Hormus in Aussicht. Das iranische Außenministerium hingegen fordert Gebühren für maritime Dienstleistungen. Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion wird als positiver Schritt zur Entspannung der Lage angesehen.

Wie geht es mit der Straße von Hormus weiter? Noch ist einiges unklar: US-Präsident Donald Trump stellt eine offene und mautfreie Schifffahrtstraße in Aussicht. Sie wird offen sein und gebührenfrei, sagt Trump bereits am Montag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian.

Dagegen erklärt das iranische Außenministerium, es sollten Gebühren für maritime Dienstleistungen erhoben werden. Trump zufolge begannen am Montag Schiffe, viele voll beladen mit Öl, aus der Straße von Hormus zu fahren. Der libanesische Präsident Joseph Aoun begrüßt in einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges in der Golfregion.

Aoun habe die Hoffnung geäußert, dass das Abkommen ein positiver Schritt zur Entspannung der Lage und zur Erschließung diplomatischer Lösungen sei, erklärt das Büro des libanesischen Präsidenten. Araghtschi seinerseits habe die Bedeutung der Achtung der Souveränität des Libanon hervorgehoben, heißt es in der Erklärung weiter. Der Inhalt des US-iranischen Rahmenabkommens ist nicht veröffentlicht.

Aus offiziellen Kreisen im Libanon verlautet allerdings, dass das Land weder über die Bedingungen des Abkommens noch über den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Waffenruhe im Krieg zwischen der Hisbollah und Israel informiert worden sei. Nach den Angaben des Iran und des Vermittlers Pakistan sieht das Abkommen jedoch das Ende des Krieges an allen Fronten vor, auch im Libanon. Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen hat die Gewalt im Libanon UN-Angaben zufolge zunächst nachgelassen.

Von Mitternacht bis 16.00 Uhr Ortszeit beobachtete die UN-Mission Unifil nach eigenen Angaben einen Rückgang der Gewalt und des Schusswechsels, sagt der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York. In dem Zeitraum am Montag wurden demnach 133 Geschosse und zwei Luftangriffe verzeichnet, die den israelischen Streitkräften zugeschrieben werden. Geschosse der Hisbollah oder anderer nicht staatlicher Akteure seien nicht registriert worden, sagt Sprecher Stéphane Dujarric.

US-Präsident Donald Trump veröffentlicht das Abkommen mit dem Iran nach Angaben seines Vizepräsidenten JD Vance womöglich noch vor Freitag. Dies sagt Vance dem Sender Fox News. Die Vereinbarung sei bereits elektronisch unterzeichnet worden. Die persönliche Vertragsunterzeichnung werde für Freitag erwartet.

Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert klare Voraussetzungen für eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission zur Absicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus. Wir müssen jetzt erst einmal wissen: Ist wirklich klar, es gibt keine Kampfhandlungen? , sagt Wadephul im ZDF. Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen mir noch die Voraussetzungen.

Wadephul betont zugleich, natürliche muss die Meerenge frei werden. Deutschland habe prinzipiell seine Bereitschaft erklärt, sich an der Minenräumung zu beteiligen. Derzeit seien jedoch noch zu viele Fragen offen. So weit sind wir noch nicht, so der Bundesaußenminister mit Blick auf ein Bundeswehr-Mandat.

Der Iran wird laut US-Vizepräsident JD Vance als Teil des Rahmenabkommens mit den USA wieder Atominspektoren ins Land lassen. Ja, absolut, sagt Vance dem US-Fernsehsender NBC News. Einer der Kernpunkte der Vereinbarung sei, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA den Iran bei der Vernichtung seines hochangereicherten Urans unterstützen werden. Das sei in der Absichtserklärung sehr klar festgelegt, so Vance.

Die radikalislamische Hamas begrüßt die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen für eine Friedenslösung. Die Terrororganisation gratuliert ihrem iranischen Verbündeten in einer Erklärung zu dessen Standhaftigkeit angesichts von Druck und Herausforderungen. Die Palästinenserorganisation äußert zudem die Hoffnung, dass das Abkommen positive Auswirkungen auf das sofortige Ende der Aggression Israels im Gazastreifen, im Libanon und an allen anderen Fronten haben werde.

Die israelische Regierung hat bereits erklärt, die israelischen Streitkräfte würden so lange wie nötig im Gazastreifen, im Libanon und in Syrien bleiben. Nach Darstellung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben die Kriege gegen den Iran eine unmittelbar drohende Bewaffnung Teherans mit Nuklearwaffen verhindert. Wir haben den Staat Israel vor der Bedrohung einer atomaren Auslöschung gerettet, sagt Netanjahu. Der Iran sei vor dem Krieg im Juni vergangenen Jahres in Richtung einer atomaren Aufrüstung galoppiert.

Ohne die massiven Angriffe gemeinsam mit den USA hätte der Iran schon Atombomben, so der israelische Regierungschef. Millionen von Israelis hätten sich in einem solchen Fall in tödlicher Gefahr befunden. Diese Bedrohung sei um Jahre aufgeschoben worden





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