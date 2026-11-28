In Bochum ist am Freitagabend eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengekracht und entgleist. Vier Menschen wurden verletzt.

In Bochum ist am Freitagabend eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengekracht und entgleist. Vier Menschen wurden verletzt. Laut Feuerwehr war die Wucht des Zusammenpralls so heftig, dass die Straßenbahn auf der Kreuzung zwischen Gollheide und Wattenscheider Straße entgleiste.

Der Stromabnehmer verklemmte sich in der Oberleitung. Der Pkw wurde stark beschädigt. Laut Polizei fuhr eine 31-jährige Bochumerin mit ihrem PKW trotz Rotlicht über die Kreuzung und kollidierte dann mit der Straßenbahn. Ein sich im Pkw befindliches 8-jähriges Kind wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

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Drei weitere Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt. Zunächst war von sieben Verletzten die Rede, diese Zahl wurde später korrigiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, dauerten die Bergungsarbeiten mehrere Stunden an. Die Wattenscheider Straße war in beide Fahrtrichtungen bis 3.35 Uhr gesperrt.