Straßenbahntunnel Unter den Linden in Berlin wird verfüllt

Der 110 Jahre alte Straßenbahntunnel unter Unter den Linden wird verfüllt. Zwischen Charlottenstraße und Schlossbrücke ändert sich danach der Verkehr.

Der Straßenbahntunnel unter dem Berliner Boulevard Unter den Linden wird ab diesem Mittwoch verfüllt. Das teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit. Das Bauwerk ist 110 Jahre alt und verläuft als Unterquerung zwischen der Humboldt-Universität und der Neuen Wache.

Die Unterquerung wird seit 1951 nicht mehr genutzt. Inzwischen gilt sie als baufällig, weshalb der Rückbau nun beginnt. Bereits jetzt gilt für schwere Fahrzeuge eine Lastbeschränkung.

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Wie der Rückbau des Straßenbahntunnels abläuft

Die Senatsverkehrsverwaltung setzt beim Rückbau auf das Verfüllen des Tunnels. Damit wird der seit Jahrzehnten ungenutzte Hohlraum unter dem Boulevard dauerhaft geschlossen. Die Maßnahme beginnt ab diesem Mittwoch.

Die Lastbeschränkung für schwere Fahrzeuge besteht bereits, weil die Substanz des Tunnels als baufällig eingestuft ist. Die Senatsverkehrsverwaltung begründet den Eingriff damit, dass der alte Tunnel nicht mehr dem Zustand entspricht, der für eine Belastung durch schwere Fahrzeuge nötig wäre.

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Verkehrseinschränkungen zwischen Charlottenstraße und Schlossbrücke

Die Bauarbeiten führen zu Verkehrsbeschränkungen auf Unter den Linden zwischen Charlottenstraße und Schlossbrücke. Ab Mittwoch kommender Woche wird der gesamte Verkehr auf die nördliche Fahrbahn verlegt.

Die separate Busspur entfällt während dieser Phase. Als Ausgleich gibt es Radfahrstreifen in beide Richtungen, sodass Radfahrende den Abschnitt in beiden Richtungen nutzen können.

Die beiden Bushaltestellen der Haltestelle Staatsoper müssen wegen der Bauarbeiten provisorisch verlegt werden. Fahrgäste sollten sich deshalb auf veränderte Wege zu den Haltestellen einstellen.

Folgen für Fußgänger, Radfahrer und Busverkehr

Für Anwohner, Besucher und Pendler bedeutet die Umstellung vor allem eine geänderte Verkehrsführung auf einem der bekanntesten Straßenzüge Berlins. Die Verlegung auf die nördliche Fahrbahn betrifft den gesamten Kfz-Verkehr in diesem Abschnitt.

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Der Wegfall der separaten Busspur und die provisorische Verlegung der Haltestellen der Staatsoper wirken sich direkt auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Die Radfahrstreifen in beide Richtungen sollen dagegen weiterhin eine Verbindung für den Radverkehr bieten.