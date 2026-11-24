2.800 Euro Strafe nach einem X-Kommentar: Das Gericht zieht eine klare Grenze für politische Kritik.

Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde auf der Plattform X massiv beleidigt. Ein Gericht bestätigte jetzt die Geldstrafe gegen den Verfasser. Ein Mann beschimpft Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Internet.

Jetzt muss er 2800 Euro zahlen. Das Gericht zieht eine klare Grenze. Diese Beleidigung kommt einen Mann teuer zu stehen: Weil er die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Internet als „dreckige Kriegstreiberin“ bezeichnet hat, muss er 2800 Euro Strafe zahlen. Das Bayerische ObersteDie Richter verwarfen die Revision des Angeklagten als unbegründet.

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Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Geldstrafe beträgt 40 Tagessätze zu jeweils 70 Euro. Auslöser war ein Kommentar auf der Plattform X. Dort hatte der Mann als Reaktion auf Beiträge der FDP-Europaabgeordneten geschrieben: „Man sollte sie dreckige Kriegstreiberin in den Gulag nach Russland verfrachten. Da wären sie besser aufgehoben als hier hohle reden zu schwingen!

“ Strack-Zimmermann, die sich immer wieder für militärische Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg ausspricht, zeigte den Kommentar selbst bei der Polizei an. Zuvor hatten Beamte sie im September 2025 darüber informiert. Das Gericht sah in der Äußerung den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt. Bei der Entscheidung ging es auch um die Frage, wie weit die Meinungsfreiheit bei Kritik an Politikern reicht.

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Das Bayerische Oberste Landesgericht stellte klar, dass politische Auseinandersetzungen durchaus scharf geführt werden dürfen. Die Bezeichnung „Kriegstreiberin“ allein wäre nach Einschätzung des Gerichts im politischen Meinungskampf möglicherweise noch zulässig gewesen. Anders bewerteten die Richter jedoch die zusätzliche Bezeichnung „dreckig“. Sie stelle in diesem Zusammenhang eine „besonders schwere, die Würde des Betroffenen tangierende Herabwürdigung“ dar.

Nach Auffassung des Gerichts zielte der Kommentar direkt auf die Person Strack-Zimmermanns. Deshalb sei es „fernliegend“, dass der Angeklagte lediglich ihre politischen Positionen kritisieren wollte. Die Äußerung sei nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Zugleich ordnete das Gericht sie nicht als reine Schmähkritik ein.

Auch Kritik an Machthabern rechtfertige nicht jede persönliche Beleidigung. Machtkritik sei kein Freifahrtschein für „jede ins Persönliche gehende Beschimpfung von Amtsträgern“, erklärten die Richter. Die Justiz müsse dabei nicht nur die Grundrechte desjenigen schützen, der eine Äußerung tätigt, sondern auch die Rechte der Betroffenen berücksichtigen. Strack-Zimmermann selbst äußerte sich zunächst nicht zu der Entscheidung.

Ein Sprecher der FDP-Politikerin wollte das Urteil auf Nachfrage nicht kommentieren. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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