Die Staatsanwaltschaft Berlin stellt kein Verfahren gegen Kurt Krömer ein. Die Äußerungen fallen unter die Meinungsfreiheit. AfD-Politiker kündigen Beschwerde an.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die gegen den Kabarettisten Kurt Krömer gerichtete Strafanzeige der Alternative für Deutschland (AfD) eingestellt. Ein Sprecher der Behörde bestätigte, dass keine Ermittlungen aufgenommen werden, da kein Anfangsverdacht für den Straftatbestand der Volksverhetzung bestehe. Die rechtliche Bewertung der öffentlichen Äußerungen Krömers fällt unter den geschützten Rahmen der Meinungsfreiheit, wie die Behörde in ihrer Stellungnahme klarstellte.

Rechtliche Bewertung der Instagram-Aussagen

Kurt Krömer hatte am 9. Oktober 2024 auf seinem Instagram-Profil deutlich gemacht, dass er keine Wähler der AfD bei seiner geplanten Lese-Tour im Jahr 2027 sehen wolle. In diesem Post richtete sich der Künstler an die als geistig abgehängt empfundenen Freunde von der AfD und lehnte den Kauf von Tickets für diese Zielgruppe explizit ab. Er begründete dies damit, dass er deren Geld nicht wolle, da es stinke, und er keine Lust habe, auf der Bühne in Schweinegesichter zu schauen.

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Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass diese Äußerungen zwar polemisch und scharf formuliert sind, aber dennoch im Schutzbereich der Kunst und der Meinungsäußerung liegen. Es fehlten die notwendigen Merkmale, die eine strafbare Volksverhetzung oder Beleidigung im rechtlichen Sinne ausmachen würden. Daher wurde das Verfahren ohne weitere Maßnahme geschlossen.

Reaktion von AfD-Landtagsabgeordnetem Hohloch

Dennis Hohloch, der als Mitglied des Bundesvorstands und Abgeordneter der AfD im Landtag Brandenburg tätig ist, reagierte auf die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kritisch. Er bezeichnete die Einstellung als rein politische Entscheidung und warf der Berliner Justizpartei vor, einen bestimmten Künstler durch unterschiedliche Maßstäbe zu schützen. Hohloch argumentierte, dass die Behörde Argumente heranziehe, die bei anderen Bevölkerungsgruppen nicht in dieser Weise angewendet würden.

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Der AfD-Politiker betonte, dass es nicht nur um die Partei-Mitglieder gehe, sondern um eine deutlich größere Gruppe, nämlich die Wähler der AfD. Er führte weiter aus, die Staatsanwaltschaft Berlin versuche aktiv, Kurt Krömer zu schützen. Als Konsequenz aus dieser Einschätzung kündigte Hohloch an, formal Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt zu haben, um die Entscheidung der ersten Instanz überprüfen zu lassen.

Geplante Projekte und mediale Präsenz des Künstlers

Trotz der rechtlichen Kontroverse setzt Kurt Krömer seine beruflichen Pläne unverändert fort. Er bereitet eine Lesereise vor, die ab September 2027 stattfinden soll. Im Mittelpunkt dieser Tour steht sein Buch mit dem Titel Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Diese Veranstaltung ist Teil seiner umfassenden Karriere im Bereich des Kabareetts und der literarischen Lesungen.

Neben der Buchtour steht auch ein neues Fernsehformat im Raum. Das ZDF produziert aktuell eine Sendung mit dem Titel Krömers letzte Stunde für das Programm ZDFneo und das Streamingportal des Senders. Die erste Folge ist für den 26. November 2026 um 22:15 Uhr geplant. Insgesamt sollen vier Folgen entstehen, in denen Kurt Krömer jeweils zwei Gäste zu Gesprächen und Spielrunden einlädt.

Hintergrund zur politischen Einordnung der AfD

Die Auseinandersetzung spielt sich vor dem Hintergrund der allgemeinen politischen Beobachtung der AfD durch deutsche Verfassungsschutzbehörden ab. Auf Bundesebene wird die Partei als Verdachtsfall eingestuft. In einigen Bundesländern, darunter Brandenburg, werden einzelne Landesverbände bereits als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, was auch Auswirkungen auf deren Abgeordnete hat. Kurt Krömer war zuvor bereits durch Formate wie Die Kurt Krömer Show, Chez Krömer und Krömer - Die internationale Show beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) einem breiten Publikum bekannt geworden.