Im Hamburger Verkehrsverbund ist Betteln in Bahnen und an Bahnsteigen verboten. Die Realität sieht oft anders aus. Welche Konsequenzen werden gezogen?

Im Hamburg er Verkehrsverbund ist Betteln in Bahnen und an Bahnsteigen verboten. Die Realität sieht oft anders aus. Welche Konsequenzen werden gezogen? Hamburg - Im Hamburg er Verkehrsverbund sind im laufenden Jahr bislang 3460 Vertragsstrafen wegen Betteln s oder Musizierens verhängt worden.

Im gesamten Jahr 2024 waren es 3.187, ein Jahr später 3.628. Doch bezahlt wird die Strafe nur selten: Die Einnahmen liegen im laufenden Jahr lediglich bei 1600 Euro, wie der HVV auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Verbot gibt es im HVV bereits seit 2004.

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"Die Prüf- und Sicherheitsdienste der Verkehrsunternehmen achten im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die Einhaltung aller Regeln", erklärte der HVV. Beim Betteln in den Fahrzeugen oder auf den Bahnsteigen droht eine Vertragsstrafe von 40 Euro. Ein Sprecher betonte, dabei werde mit Augenmaß gehandelt.