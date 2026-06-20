Strafen im Lausitzring‑Rennen befördern Dörr zum Sieger und verändern die DTM‑Gesamtwertung

Nach einer 15‑Sekunden‑Strafe für Marco Mapelli und Ricardo Feller wegen zu hoher Geschwindigkeit im Full‑Course‑Yellow rückt Ben Dörr ins Podium, während Lucas Auer die Meisterschaftsführung übernimmt.

Im Samstagabend‑Rennen auf dem Lausitzring kam es zu einem dramatischen Wendepunkt, als der DTM ‑Pilot Marco Mapelli nach zunächst triumphaler Führung auf den ersten Platz durch eine nachträgliche Strafmaßnahme auf das zweite Podium zurückgestuft wurde.

Der italienische Fahrer hatte sich kurzzeitig über Ben Dörr von McLaren und den Schweizer Ricardo Feller von Porsche hinwegsetzen können und damit als fünfter Siegesserie‑Gewinner der laufenden Saison gefeiert. Doch die Rennkommissare prüften das Verhalten aller Fahrer in der entscheidenden Full‑Course‑Yellow‑Phase, in der die Geschwindigkeit streng auf 80 km/h begrenzt ist. Sechs Konkurrenten gerieten unter Beobachtung, weil sie mögliche Verstöße begangen haben könnten.

Nach intensiver Auswertung der Zielankunftszeit und der Telemetriedaten wurde festgestellt, dass Mapelli mit 83 km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Als Konsequenz erhielt er eine Nachtrennung von 15 Sekunden, die ihn dauerhaft vom Sieg entfernte. Der Strafausschuss verhängte nicht nur gegen Mapelli, sondern auch gegen Ricardo Feller eine gleichwertige Zeitstrafe, da dieser mit 91 km/h die zulässige Geschwindigkeit deutlich übertraf.

Die beiden Strafpunkte veränderten das Endergebnis des Rennens nachhaltig: Ben Dörr, der bisher den zweiten Platz belegt hatte, schoss dank der 15‑Sekunden‑Nachtrennung von Mapelli auf das Podiumsetagenbrett und feierte damit den Sieg. Marco Mapelli behielt nach der Korrektur den zweiten Rang, während Ricardo Feller dank seiner eigenen Strafe das dritte Podium für sich sichern konnte. Das offizielle Endresultat stand zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht endgültig fest, da weitere Prüfungen und eventuelle Proteste noch ausstehen könnten.

Parallel zu den einzelnen Fahrerplatzierungen verschob sich zudem die Gesamtwertung der DTM. Der Österreicher Lucas Auer, der bislang den vierten Gesamtrang innehatte, überholte den Mercedes‑Fahrer Maro Engel aus München und legte sich damit an die Spitze der Meisterschaftstabelle. Dieser Wechsel in der Gesamtführung könnte die strategischen Entscheidungen der Teams für das bevorstehende Sonntag‑Rennen maßgeblich beeinflussen. Die Organisatoren betonten, dass die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, insbesondere während Full‑Course‑Yellow‑Phasen, von höchster Priorität sei, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Die Ereignisse in Lausitz verdeutlichen, wie eng die Grenzen zwischen sportlichem Erfolg und regulatorischen Konsequenzen in der modernen Rennserie beieinander liegen





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DTM Lausitzring Strafe Full‑Course‑Yellow Gesamtwertung

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