Straffere Beine: Tipps und Tricks für schöne Beine

Dieser Text liefert wertvolle Tipps und Tricks für eine straffe und ebenmäßige Beinpflege. Vom Peeling bis zu Massagen und einer ausgewogenen Ernährung werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die zu schönen Beinen beitragen.

Für straffe und ebenmäßige Beine gehört eine regelmäßige Pflege zu einem gesunden Lebensstil. Um das zu erreichen, gibt es einige Tipps und Tricks, die du in deine Routinen einbauen kannst. Eine wichtige Maßnahme ist das regelmäßige Peeling der Haut. Einmal pro Woche solltest du deine Beine mit einem Peeling verwöhnen. Dadurch werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt, und die Durchblutung der Haut angeregt. Das Peeling kann direkt unter der Dusche angewendet werden.

Eine Alternative zum Peeling ist das Trockenbürsten vor dem Duschen. Beine ohne Haare fühlen sich geschmeidiger an und wirken optisch ansprechender. Du kannst die Haare mit einem Rasierer, einem Epiliergerät, Wachs oder speziellen Enthaarungscremes entfernen. Für eine optimale Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit sorgen Lotionen, Cremes oder Körperöle. Dies ist besonders im Winter wichtig, da die Haut durch trockene Heizungsluft austrocknet. Besonders für Beine eignen sich Produkte mit straffenden Inhaltsstoffen wie Kollagen, Elastin oder Koffein. Eine Creme mit selbstbräunenden Eigenschaften kann weiße Beine einen schönen Glow verleihen. Vor dem Sonnenbaden solltest du unbedingt eine Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden, um deine Haut vor Schäden zu schützen. Zu viel UV-Licht kann die Haut schlaff machen und Hautkrebs verursachen. UV-Schutz ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Beinpflege. Eine angeregte Durchblutung in den Beinen lässt die Haut rosiger und frischer aussehen. Die Durchblutung kannst du auf verschiedene Weisen anregen. Peelings kurbeln die Durchblutung an und sind ein gutes Mittel für schöne Beine. Wechselduschen, der Wechsel zwischen warmem und kaltem Wasser, regen die Durchblutung an und bringen den Kreislauf in Schwung. Für die Wechselduschen solltest du die Beine abwechselnd warm und kalt duschen, jeweils für mindestens eine halbe Minute. Auch Massagen regen die Durchblutung in den Beinen an. Du kannst zu einem Profi gehen oder es zu Hause selbst machen. Für eine Zupfmassage nimmst du die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger, zupfst leicht daran und arbeitest dich so über deine Beine. Für schön aussehende Beine sind nicht nur die Muskeln wichtig, sondern auch die allgemeine Fitness. Du kannst deine Beinmuskulatur durch ausreichend Bewegung stärken. Geh möglichst viel zu Fuß und nimm die Treppen statt des Aufzugs oder der Rolltreppe. Joggen ist eine gute Möglichkeit, um deine Beinmuskulatur zu stärken. Beim Radfahren werden die Waden gut trainiert. Die Übung 'Beinheben' trainiert vor allem die Außenseiten der Beine. Du legst dich auf die Seite, stützt dich mit den Ellenbogen auf und hebst das obere Bein, hältst es zehn Sekunden oben und senkst es langsam wieder. 15 bis 20 Mal auf jeder Seite und das Ganze dreimal hintereinander sind ein gutes Training. Die Übung 'Wadenheben' stärkt ebenfalls die Waden. Dabei hebst und senkst du beide Fersen im Stehen abwechselnd. Du solltest sie jedoch nicht ganz bis auf den Boden senken, bevor du sie wieder hebst.Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur gut für deine Gesundheit, sondern wirkt sich auch positiv auf die Beschaffenheit von Haut und Bindegewebe aus. Sie ist neben Sport und ausreichender Bewegung also ein Grundpfeiler für schöne Beine. Achte beim Füllen deines Speiseplans auf folgende Punkte:Frisches Obst und Gemüse enthalten viele Nährstoffe, die die Hautfunktionen optimal unterstützen und sie stark und gesund machen. Protein ist maßgeblich für den Erhalt des Bindegewebes verantwortlich. Gute Vitamin-C-Quellen sind beispielsweise Zitrusfrüchte, Beeren und Paprika. Vitamin C wird auch als 'Wachstumsvitamin' bezeichnet und ist ebenfalls an der Hautgesundheit beteiligt. Antioxidantien in Obst und Gemüse bekämpfen freie Radikale, die die Haut schädigen können. Viel davon enthalten ist beispielsweise in Blaubeeren, Heidelbeeren und Trauben.





