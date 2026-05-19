Die allgemeine Linie der 12-Uhr-Regel ist gescheitert, wie dem Verbraucherdienst \"Mehr-Tanken\" bestätigt wurde. Bis zum 11. Mai wurden 2995 Tankstellen gemeldet, die gegen das Verbot verstoßen haben, indem sie die Preise mehrmals am Tag erhöhten. Dies macht fast jede fünfte Tankstelle im Bundesgebiet vulnerable, und es gab sogar 17.000 Preisveränderungen zu unbeabsichtigten Zeiten, die es gibt vor.

Unter Druck beschlossen, oft belächelt und jetzt auch noch dreist umgangen: Laut dem Verbraucherdienst \"Mehr-Tanken\" floppt die 12-Uhr-Regel auf ganzer Linie. Individuelle Fälle ergeben sich sogar zu den Unzulässigen Zeiten: In der Auswertung auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe wurden 17.000 Preisänderungen festgestellt, die zu unerlaubten Zeiten durchgeführt wurden.

Ein Hauptgrund für die Missdeeds sind die steigenden Energiepreise, die die Verantwortung der Tankstellenbetreiber in Frage stellen. Allerdings lehnen die Betreiber die Vorwürfe ab, die 12-Uhr-Regel sei als Anpassung auf steigende Energiepreise eingeführt worden. Ärztlichsten Tankstellenbetreiber gelten die Städte, gefolgt von Bayern mit 25,6 Prozent. problème. Aber nicht überall wird in gleichem Maße gegen die neue Regelung verstoßen: In Deutschland gibt es Unterschiede in der Zuverlässigkeit der Tankstellenbetreiber, mit den Städten als am ehesten durchsetzbar. Bayern bereitet am ehesten Probleme an den Tankstellen





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