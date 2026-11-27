Spezialkräfte der Polizei haben einen Anfang November aus der geschlossenen Psychiatrie in Bremen entkommenen Straftäter festgenommen.

Zielfahnder fanden den Mann nach intensiven Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen in Hamburg, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Über die Festnahme am frühen Freitagmorgen hatte zunächst die Redaktion „buten un binnen“ von Radio Bremen berichtet.

Der Mann gilt als gefährlich. Er war unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor. Der 49-Jährige war in der Nacht zum 8.

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November 2026 aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost ausgebrochen - wie ihm das gelang, war zunächst unklar. Das Landgericht Bremen hatte den Mann im Dezember 2019 unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Bis zu seinem Ausbruch saß er auf Anordnung des Gerichts in der geschlossenen Psychiatrie. Er soll unter einer schwerwiegenden paranoiden Persönlichkeitsstörung leiden.