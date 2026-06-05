Strafverfahren gegen sächsischen Kultusminister: RichterTheile und der umstrittene Raser-Prozess

Ein Raser-Prozess gegen Sachsens Kultusminister Conrad Clemens entwickelt sich zur juristischen und politischen Staatsaffäre. Der Amtsrichter Alex Theile will aus einer Geschwindigkeitsübertretung ein Strafverfahren wegen verbotenen Autorennens machen. Die Angelegenheit wirft Fragen zur Anwendung des Gesetzes und zur Unparteilichkeit der Justiz auf.

Der amtsgerichtliche Prozess gegen Sachsen s Kultusminister Conrad Clemens wegen einer Geschwindigkeitsübertretung hat bundesweite Aufmerksamkeit erregt. Der CDU-Politiker war im Februar 2025 auf der B115 in Krauschwitz bei einer Fahrt mit seinem Dienstwagen mit 81 km/h in einer 30er-Zone geblitzt worden, was nach Abzug der Toleranz eine Überschreitung von 51 km/h bedeutet.

Statt die Angelegenheit als einfache Ordnungswidrigkeit zu behandeln, leitete der zuständige Richter Alex Theile vom Amtsgericht Weißwasser ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d StGB ein. Dieser Paragraph sieht bei einer Verurteilung als Alleinraser für Clemens eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren auf Bewährung oder eine hohe Geldstrafe vor.

Besonders brisant ist die Personenkonstellation: Der Richter Theile, der politisch bei der Linken aktiv ist, stand selbst als Kandidat für das Landratsamt im Kreis Bautzen an, wo der Minister Clemens früher als rot-rot-grüner Kandidat erfolglos antrat. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft Clemens vor, für die Privatfahrt unrechtmäßig ein sächsisches Dienstkennzeichen der Staatsregierung verwendet zu haben, das eigentlich nur für offizielle Fahrten bestimmt ist. Die Verteidigung argumentiert, Clemens habe von dieser Regelung nichts gewusst.

Im Verlauf des Verfahrens wurden verschiedene rechtliche und prozessuale Fragen aufgeworfen. Um den Vorgang rekonstruieren zu können, ließ Richter Theile im Februar 2026 die gesperrte B115 durch einen Dekra-Sachverständigen mit hoher Geschwindigkeit befahren und nachstellen. Die Verteidigung hinterfragte zudem die Objektivität des Richters, der Clemens bereits im Jahr 2024 über den Kurznachrichtendienst X kontaktiert und um ein Gespräch vor den Landtagswahlen gebeten haben soll, was auf politisches Engagement hindeute. Ein formeller Befangenheitsantrag wurde von der Verteidigung jedoch nicht gestellt.

Die Staatsanwältin betonte, sie sehe keine Straftat, doch der Richter besteht auf der Hauptverhandlung, unter anderem weil Clemens bereits elf Eintragungen im Fahreignungsregister aufweist. Darüber hinaus wurde die politische Immunität des Ministers im Sächsischen Landtag im Mai 2026 aufgehoben, um die strafrechtliche Verfolgung möglich zu machen. Gegenstand des Verfahrens ist letztlich die Abwägung zwischen einer einfachen Verkehrsordnungswidrigkeit und der Einordnung als strafbares Alleinrasen, wobei die Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung und die Umstände der Fahrt entscheidend sind.

Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Anwendung des § 315d StGB und zur Trennung von Justiz und Politik in Deutschland auf





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