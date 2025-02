Strafvollzugsbedienstete warnen vor übereilten Forderungen nach Sicherheitsoffensive

Nach den letzten Anschlägen werden Sicherheits- und Vollstreckungsoffensiven gefordert. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten warnt vor voreiligen Entscheidungen und betont den Personalmangel und die fehlenden Haftkapazitäten.

Nach den jüngsten Anschlägen fordern Politik er aus verschiedenen Bereichen sowohl Sicherheit smaßnahmen als auch eine verstärkte Vollstreckung von Strafen. Der Bund der Strafvollzug sbediensteten warnt in diesem Zusammenhang vor übereilten Forderungen.

Neben dem bestehenden Personalmangel im Strafvollzug gibt es auch ein akutes Problem an ausreichenden Haftkapazitäten, erklärt der rheinland-pfälzische Landeschef Stefan Wagner im Hinblick auf die Diskussionen um die konsequente Vollstreckung offener Haftbefehle. 'Wir verfügen nicht über die räumlichen Kapazitäten, um zusätzliche Inhaftierungen über unsere normalen Zuständigkeiten zu übernehmen', betont Wagner. Weiters verweist er darauf, dass diese Aufgaben nur von staatlichen Institutionen und Bediensteten übernommen werden können. Aus rechtlichen Gründen sei eine Übertragung an private Unternehmen nicht möglich, betont Wagner. Auch wenn Eile in dieser Frage geboten sei, müsse es ein durchdachtes und nachhaltiges Konzept geben, warnt der Landesvorsitzende. In Deutschland gibt es etwa 170.000 Haftbefehle, die vollzugspflichtig sind





