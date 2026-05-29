Strand in Costa Adeje gesperrt: Badeverbot aufgrund erhöhter Bakterienwerte

Ein beliebter Strand in Costa Adeje ist gesperrt worden, nachdem Behörden erhöhte Bakterienwerte im Meerwasser festgestellt hatten. Das Badeverbot gilt seit dem 14. Mai und wird vorerst bestehen bleiben, bis neue Wasserproben die Unbedenklichkeit des Wassers bestätigen.

Bis zum 14. Mai war der Strand La Pinta in Costa Adeje gut besucht. Jetzt gilt dort ein Badeverbot . Die Urlaubssaison auf Teneriffa läuft gerade erst an, da wird der Tourismus auf der größten der Kanarischen Inseln erheblich erschüttert.

Ein beliebter Strand in Costa Adeje im Südwesten ist gesperrt worden. Behörden hatten bei Kontrollen erhöhte Bakterienwerte im Meerwasser festgestellt und ein Badeverbot verhängt. Betroffen ist die Playa de la Pinta. Der Strand zählt zu den beliebten Badeorten der Region und ist von zahlreichen Restaurants, Geschäften und Freizeiteinrichtungen umgeben.

Nach Angaben der Behörden wurden entlang des Strandes Absperrungen und Warnbänder angebracht sowie rote Flaggen aufgestellt. Touristen und Anwohner dürfen dort seit dem 14. Mai nicht mehr baden. Zunächst hatte die belgische Nachrichtenseite Redactie24 über die Situation berichtet, die mit der natürlichen Darmflora des Menschen zusammenhängt.

Kommen diese Bakterien außerhalb des Darms oder in großer Zahl in Gewässern vor, gelten sie als Hinweise für eine Verunreinigung. Sie verursachen wie Magen-Darm-Beschwerden, Atemwegserkrankungen und Infektionen auf der Haut. Daher gehen die lokalen Behörden kein Risiko ein, und das Badeverbot bleibt vorerst bestehen, bis neue Wasserproben die Unbedenklichkeit des Wassers bestätigen. Unter dem aktuellen Badeverbot leiden auch die angrenzenden Gastronomiebetriebe und Strandbars.

Die lokalen Geschäftsleute hoffen daher, dass die Bakterienwerte rasch wieder sinken, sodass der Strand für Besucher wieder als sicher eingestuft werden kann. Es ist jedoch nicht die einzige Sorge der Insel. Ein weiteres Problem ist die Situation mit dem Seuchenschiff, das vor Anker ging. Rund 120 Passagiere und Crew-Mitglieder verließen im Industriehafen von Granadilla de Abona das Seuchenschiff und traten dann mit Sondermaschinen ihre Heimreisen an





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