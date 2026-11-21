Der berühmte Zlatni Rat Strand auf Brač verliert durch Erosion und Ankern an Substanz. Neues Forschungsprojekt soll ab 2026 Schutzmaßnahmen entwickeln.

Der als Goldenes Horn bekannte Strand Zlatni Rat auf der kroatischen Insel Brač befindet sich in einer prekären Lage. Das natürliche Naturschutz gebiet, das seit 1965 unter staatlichem Schutz steht und Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 ist, leidet stark unter fortschreitender Erosion und menschlichen Eingriffen. Experten warnen vor einem irreversiblen Verlust der charakteristischen Landzunge, die jahrzehntelang das ikonischste Fotomotiv der Adria darstellte.

Massiver Kiesverlust gefährdet die Küstenstruktur

Beobachtungen vor Ort und Berichte von Anwohnern deuten auf einen signifikanten Schwund der hellen Kieselsteine hin, die die Oberfläche des Strandes bilden. Insbesondere am Westufer werden die Wurzeln von jahrhundertealten Kiefern durch den Wellenschlag unterspült, was zum Einsturz der Bäume und zum weiteren Verlust von Landfläche führt. Eine Nutzerin einer sozialen Netzwerkplattform berichtete von gravierenden Veränderungen: Innerhalb von sechs Jahren soll die Breite der Westseite um mehr als 20 Meter abgenommen haben. Gleichzeitig soll die Ostseite um rund 15 Meter an Breite gewonnen haben, während die charakteristische Spitze der Landzunge etwa 30 Meter kürzer geworden ist. Diese quantitativen Angaben bleiben jedoch wissenschaftlich unabhängig bisher nicht bestätigt.

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Menschliche Faktoren verschärfen die natürliche Erosion

Obwohl Wind und Meeresströmungen natürliche Prozesse darstellen, die die Form der Landzunge verändern, gelten menschliche Aktivitäten als Hauptverursacher der beschleunigten Zerstörung. Anker, die von Booten gesetzt werden, zerstören die empfindlichen Seegraswiesen am Meeresboden. Diese Pflanzenteile sind entscheidend für die Stabilisierung von Sand und Kies. Zudem trägt der Wellenschlag vorbeifahrender Schiffe sowie veränderte Meeresströmungen aufgrund von Küstenbauprojekten zur Instabilität des Untergrunds bei. Der zunehmende touristische Druck führt dazu, dass immer mehr Boote in der Nähe des Strandes anlegen, obwohl kroatisches Recht das Ankern in weniger als 150 Metern Entfernung zu Naturstränden explizit verbietet.

Aktivismus fordert Durchsetzung des Schutzes

Umweltschützer und die lokale Bevölkerung der Insel Brač fordern daher konsequente Maßnahmen zur Durchsetzung der bestehenden Gesetze. Regelmäßige Berichte belegen, dass das Ankerverbot am Zlatni Rat kaum kontrolliert und durchgesetzt wird. Um die verbliebenen Bestände des bedrohten Kieferwaldes und die Strandstruktur zu schützen, fordern Aktivisten die Einführung strengerer Kontrollmechanismen. Ein zentraler Punkt im Forderungskatalog ist die Installation spezieller Bojen. An diesen sollten Boote festmachen können, ohne dabei den Meeresboden zu beschädigen oder die schützenden Seegraswiesen zu zerstören. Dieser Schritt wird als unmittelbare Notwendigkeit angesehen, um die direkte physische Zerstörung durch Schiffsschrauben und Anker zu stoppen.

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Forschungsprojekt startet mit erheblicher finanzieller Ausstattung

Ein neues Forschungsprojekt, das im März 2026 vorgestellt wurde, soll nun wissenschaftlich fundierte Lösungen für die akute Krise liefern. Mit einem Budget von mehr als 375.000 Euro wird ein Forschungsteam das Projekt über einen Zeitraum von einem Jahr durchführen. Die Wissenschaftler haben das Ziel, detaillierte Analysen zum Strand, zu den Seegraswiesen und zum Meeresboden vorzunehmen. Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht die Frage, wie sich Sand und Kies unter dem Einfluss der aktuellen Strömungen verhalten und welche spezifischen Maßnahmen den weiteren Verlust von Land und Kies verhindern können.

Künftige Strategien für den Erhalt des Natura-2000-Gebiets

Die Ergebnisse dieser langfristigen Studie werden als entscheidend für die künftige Raumplanung an der kroatischen Küste angesehen. Da der Zlatni Rat nicht nur touristisch, sondern auch ökologisch von hoher Bedeutung ist, müssen die Empfehlungen der Forscher in konkrete Verwaltungsvorschriften übersetzt werden. Ohne wirksame Schutzmaßnahmen, die über reine Verbote hinausgehen, besteht das Risiko, dass das Naturparadies seine einzigartige Form und Funktion dauerhaft verliert. Die Kombination aus strengerer Überwachung der Schifffahrt und der Installation von Ankerbojen soll bereits kurzfristig Linderung bringen, während die langfristige Strategie auf den Daten des Forschungsprojekts basieren wird.