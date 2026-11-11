Strandkorb aus Korbwaren 1925 sorgt erneut für lokale Aufmerksamkeit

Der in Ückeritz produzierte Strandkorb von Philipp Amthor findet erneut Interesse und wird in einer Pflegeeinrichtung in Ueckermünde platziert.

Der Strandkorb des Staatsministers Philipp Amthor, der im Bundeskanzleramt stand, hat erneut die Medien auf sich gezogen. Obwohl das Interesse vorübergehend war, behalten die Nachfrage und Sichtbarkeit der Marke Korbwaren 1925 Usedom GmbH ihre Wirkung bei.

Wie der Strandkorb zur Sensation wurde

In der ersten Wochenzeit nach der Berichterstattung erregte der Strandkorb von Amthor, hergestellt von der Usedomer Firma Korbwaren 1925, bei den sozialen Medien großes Aufsehen. Josefine Pohl, Geschäftsführerin des Unternehmens, erinnert sich, dass die Kommentare zunächst politischer Natur waren, jedoch zugleich die Qualität der Körbe lobten.

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Der Minister, ursprünglich aus Vorpommern stammend, kaufte das Möbelstück privat und zahlte selbst dafür. Laut dem Vertriebsleiter Dirk Mund war der Kauf dann erfolgsbedingt. Nach der Nachricht meldeten sich mehrere Interessenten, die speziell an einem Strandkorb im Stil von Amthors interessiert waren. Weniger als zehn Anfragen wurden jedoch registriert.

Reaktionen der Unternehmerin und des Unternehmens

Josefine Pohl betont, dass der Umsatz weder bei diesem Modell noch generell zugenommen habe. Trotzdem sieht das Unternehmen die betriebliche Bilanz positiv: "Durch die kaum einen Monat erst lang ansteigende Medienpräsenz haben wir mehr Menschen auf unser Handwerk und unsere regionalen Produkte aufmerksam gemacht", erklärt Pohl.

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Die Nachrichtenlage führte zugleich zu einem Ankündigungen des Regierungssprechers, dass der Strandkorb zurück nach Mecklenburg‑Vorpommern gebracht werden soll.

Der Strandkorb in Ueckermünde - ein Geschenk für die Pflegeeinrichtung

Später wurde bekannt, dass der Korb als private Spende an die Pflegeeinrichtung Fliederhof in Ueckermünde übergeben werden soll. Dort wird er in der öffentlichen Ausstattung stehen, um Bewohnerinnen und Bewohnern ein Stück maritimes Wohnambiente zu bieten.

Damit verbindet die Aktion die regionale Produktion mit sozialem Engagement und sorgt für einen bleibenden Bezug der Marke zu den Menschen auf Usedom und darüber hinaus.