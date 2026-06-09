Strandurlaub in Italien 2024: Preise an der Küste steigen bis zu 16 Prozent

Altroconsumo hat die Kosten für Strandresorts an zehn italienischen Badeorten verglichen. Im Sommer 2024 zahlen Urlauber im Schnitt 6 % mehr, in manchen Regionen sogar 16 % - ein Anstieg von rund 24 % gegenüber vor fünf Jahren.

Italien s beliebte Strandurlaub sziele werden in diesem Sommer merklich teurer, berichtet die größte Verbraucherorganisation des Landes, Altroconsumo . Laut den jüngsten Berechnungen können Urlauber im Durchschnitt mit einer Preissteigerung von sechs Prozent rechnen, wobei die Entwicklung über die letzten fünf Jahre sogar einen Anstieg von rund 24 Prozent ausweist.

Die Analyse beruht auf einem umfassenden Vergleich der Kosten für Strandresorts von Nord nach Süd, bei dem insgesamt 222 Strände an zehn verschiedenen Orten untersucht wurden. Altroconsumo kontaktierte per Telefon die Betreiber der beliebtesten Badeorte - Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos und Anzio - und erfragte die Preise für die erste Augustwoche, die traditionell zur Hochsaison zählt.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein kompletter Strandplatz mit Sonnenschirm und zwei Liegen im Schnitt 340 Euro pro Woche kostet. Wer sich für die erste Reihe entscheidet, zahlt im Sommer etwa 238 Euro, während die zweite Reihe bei 229 Euro und die dritte Reihe bei 219 Euro liegen. Trotz dieser allgemeinen Teuerung gibt es regionale Unterschiede: In Lignano, Rimini und Senigallia liegen die Preise deutlich unter dem Landesdurchschnitt und bewegen sich im Bereich von weniger als 160 Euro pro Woche.

Dort können preisbewusste Urlauber also noch relativ günstig ans Meer gelangen. Im Gegensatz dazu verzeichnen Taormina und Giardini Naxos die höchsten Preisentwicklungen. Dort sind die Kosten um rund 16 Prozent gestiegen, was einem wöchentlichen Betrag von etwa 274 Euro entspricht - ein Rekordwert, der in den vergangenen Jahren nicht erreicht wurde.

Auch Alghero verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 14 Prozent, was zu wöchentlichen Kosten von 274 Euro führt, während in Gallipoli die Preise um zehn Prozent zulegten und nun bei 324 Euro pro Woche liegen. An anderen examined Orten waren die Preissteigerungen moderater und lagen zwischen zwei und sieben Prozent. Die Preisentwicklung hat mehrere Ursachen. Zum einen haben steigende Betriebskosten für die Strandbetreiber - insbesondere für Personal, Wartung und Energie - die Preise weiter nach oben getrieben.

Zum anderen ist die Nachfrage in den Sommermonaten nach nach wie vor stark, was den Anbietern zusätzlichen Spielraum für Preiserhöhungen gibt. Altroconsumo rät Reisenden, frühzeitig zu buchen und bei der Wahl des Badeortes flexibel zu bleiben, um von günstigeren Angeboten zu profitieren. Wer die größten Preisexplosionen vermeiden möchte, sollte insbesondere die Angebote in den nördlicheren Regionen in Betracht ziehen, wo die Kosten nach wie vor vergleichsweise niedrig sind.

Gleichzeitig wird empfohlen, nach Sonderaktionen und Rabatten zu suchen, die von vielen Strandresorts im Vorfeld der Hauptsaison angeboten werden. Die Verbraucherorganisation betont, dass Transparenz bei den Preisen und ein bewusster Vergleich vor der Buchung die besten Strategien sind, um den Sommerurlaub am Italienischen Meer auch trotz steigender Kosten zu genießen





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