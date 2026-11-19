In Stranger Things zeigt Lucas' Armbanduhr ein Datum, das nicht zur Handlung von 1987 passt. Der Fehler bringt die Zeitlinie der Serie durcheinander.

In der fünften Staffel von Stranger Things sorgt eine Armbanduhr für Verwirrung. Die Figur Lucas, gespielt von Caleb McLaughlin, trägt eine digitale Uhr, deren Anzeige nicht zur Zeitlinie der Serie passt. Der Fehler fällt in einer Szene auf, in der Lucas kurz vor der finalen Schlacht gegen Vecna am Krankenbett sitzt.

Die Szene zeigt Lucas am Bett von Max, gespielt von Sadie Sink, die seit fast zwei Jahren im Koma liegt. Zuvor steht Lucas im Krankenhaus neben Mike, gespielt von Finn Wolfhard, und Nancy, gespielt von Natalia Dyer, die um das Leben ihrer Eltern bangen.

Also read Lucas Coenen (KTM): Reicht die Zeit bis zum Saisonstart in Anaheim?

Datum auf Lucas' Digitaluhr im Detail

Die Digitalanzeige auf Lucas' Armbanduhr zeigt den 2. November, nicht den 3. November. Neben der Uhrzeit erscheint das Datum im Format 11-2, davor steht das Kürzel TH.

Das Kürzel steht für 'thursday', also Donnerstag. Auf den ersten Blick wirkt die Anzeige unauffällig, bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch ein Widerspruch zur Handlung.

Advertisement

Die fünfte Staffel spielt im Jahr 1987. In diesem Jahr fiel der 2. November nicht auf einen Donnerstag, sondern auf einen Montag. Erst 1989 ist der 2. November ein Donnerstag, also zwei Jahre nach der finalen Schlacht gegen Vecna.

Warum eine falsch gestellte Uhr unwahrscheinlich ist

Eine falsch eingestellte Uhr ist die naheliegendste Erklärung, gilt im vorliegenden Fall aber als wenig plausibel. Die Serie selbst liefert dafür einen klaren Anhaltspunkt.

Vor dem Finale führt die Gruppe einen Crawl durch, bei dem die Figuren ihre Uhren synchronisieren. Weil die Uhren zuvor abgeglichen wurden, ist eine falsche Einstellung laut der Analyse mehr als unwahrscheinlich.

Die Serienschöpfer Matt Duffer und Ross Duffer haben den Fehler vermutlich nicht absichtlich eingebaut. Der Doppelfehler bei Datum und Wochentag bringt die Zeitlinie durcheinander, ohne einen erkennbaren tieferen Sinn zu erfüllen.

Advertisement

Folgen des Fehlers für die Zeitlinie der Serie

Der Doppelfehler bringt die Zeitlinie von Stranger Things durcheinander, hat aber keinen erkennbaren erzählerischen Zweck. Für Zuschauer ist die Szene am Krankenbett damit zeitlich schwer einzuordnen.

Die Szene verweist außerdem auf den Jahrestag des Verschwindens von Will, gespielt von Noah Schnapp. Lucas weist Mike und Nancy darauf hin, dass sich das Verschwinden bald zum vierten Mal jährt.

Lucas betont zudem, dass der Tag für die finale Schlacht gegen Vecna nichts dem Zufall überlassen soll. Gerade deshalb fällt die falsche Datumsanzeige auf, denn sie steht im Widerspruch zu dieser Planung innerhalb der Handlung.