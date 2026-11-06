Stranger Things Spin-off Other Worlds: Start 2028 in Nevada

Das Netflix-Spin-off Other Worlds: A Stranger Things Adventure spielt 1955 in Nevada. Regisseur Joe Wright und Schöpferin Kate Trefry starten 2028 mit einer neuen Geschichte.

Netflix bereitet die Fangemeinschaft auf eine tiefgreifende Erweiterung der Mystery-Saga Stranger Things vor. Die Plattform kündigt mit Other Worlds: A Stranger Things Adventure eine neue Live-Action-Serie an, die die Erzählwelt signifikant nach hinten verschiebt. Im Gegensatz zu den bekannten Ereignissen spielt diese neue Produktion nicht in Indiana, sondern führt die Zuschauer ins Jahr 1955. Der explizite Schauplatz ist die Ortschaft Marion im Bundesstaat Nevada, ein völliger Neuanfang für das etablierte Franchise.

Zeitverschiebung nach 1955 in Marion

Die Handlung von Other Worlds: A Stranger Things Adventure beginnt Jahrzehnte vor den in der Hauptserie dargestellten Geschehnissen. Ein erster veröffentlichter Teaser liefert bereits konkrete zeitliche und örtliche Ankerpunkte. Darin wird das Datum 19. April 1955 genannt, was die Timeline der Saga deutlich in die Vergangenheit datiert. Selbst das theaterbasierte Spin-off Stranger Things: The First Shadow, das im Jahr 1959 spielt, liegt zeitlich nach dem Start der neuen Serie. Damit etabliert Netflix eine neue Ära innerhalb des Franchises, die sich räumlich und zeitlich klar von Hawkins abgrenzt.

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Neue Figuren ersetzen bekannte Helden

Bei der Besetzung der Hauptrollen vollzieht das Projekt einen kompletten Neustart. Die bekannten Charaktere wie Eleven, Dustin und die anderen Mitglieder der Hawkins-Gruppe stehen nicht im Mittelpunkt der Handlung. Die Schöpfer der Serie, Matt und Ross Duffer, hatten bereits 2025 erklärt, dass dieses Spin-off quasi bei null starten soll. Geplant sind völlig neue Helden und neue Bösewichte, die eine eigenständige Geschichte erleben. Die typische DNA von Stranger Things soll trotz der neuen Besetzung erhalten bleiben, doch die Fokusverschiebung ist eindeutig.

Kreatives Team unter Kate Trefry

Hinter dem neuen Projekt stehen erneut Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten. Gemeinsam mit Kate Trefry haben die Macher das Konzept entwickelt. Trefry kennt die Mystery-Welt bestens, da sie bereits für die Hauptserie schrieb und auch das Buch Stranger Things: The First Shadow verfasste. Für Other Worlds: A Stranger Things Adventure übernimmt sie nun die Rolle der Showrunnerin. Dies garantiert Kontinuität in der narrativen Struktur, während sie inhaltlich neue Wege beschreitet. Die Duffer beschrieben das Projekt als Geschichte über Kinder, Abenteuer, Science-Fiction und Fantasy.

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Regie durch Joe Wright in New Mexico

Für die visuelle Umsetzung kann Netflix auf einen prominenten Namen setzen. Joe Wright, bekannt für Regiearbeiten wie Stolz und Vorurteil, Abbitte und Die dunkelste Stunde, übernimmt die Regie der ersten drei Folgen. Zusätzlich ist er als ausführender Produzent beteiligt. Die Dreharbeiten zur Produktion finden in New Mexico statt. Dort entsteht ein Setting, das sich deutlich von den bisherigen Kulissen in den Vereinigten Staaten abhebt. Der visuelle Stil soll trotz des neuen Ortes die atmosphärische Wirkung der ursprünglichen Serie bewahren.

Veröffentlichungstermin 2028 geplant

Fans müssen bis zur Premiere der neuen Serie noch Geduld aufbringen. Der offizielle Start ist erst für 2028 geplant. Bis dahin bleiben viele Details über die genauen Verbindungen zu den bekannten Ereignissen geheim. Fest steht jedoch, dass sich die Serie deutlich von der bisherigen Geschichte absetzen wird. Für die Zuschauer beginnt damit ein neues Kapitel, nachdem die Macher die Geschichte der ursprünglichen Charaktere als abgeschlossen betrachten. Other Worlds: A Stranger Things Adventure markiert somit einen eigenständigen Ableger in der weiten Mythologie des Franchises.