Strategic US Copper District: Arizona Sonoran Copper's Cactus Project and Hudbay Minerals' Acquisition

This news article discusses the strategic potential of the Cactus Project, a copper development in Arizona, and the upcoming acquisition by Hudbay Minerals. The project has measured and indicated resources of 11 billion pounds of copper and inferred resources of 1.7 billion pounds. The acquisition could significantly strengthen the project and make it a key player in the US copper market.

11 Milliarden Pfund Kupfer gemessene & angezeigte Ressourcen, 5,3 Milliarden Pfund nachgewiesene & wahrscheinliche-Reserven sowie eine geplante Übernahme! - Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Arizona Sonoran Copper Inc!

Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Arizona Sonoran Copper · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 03.06.2026, 5:42 Uhr Berlin/Zürich · Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Kupfer ist längst mehr als ein klassisches Industriemetall. Es ist ein Kernrohstoff für Stromnetze, Rechenzentren, Elektrifizierung, Elektromobilität, erneuerbare Energien, Rüstungs- und Infrastrukturprogramme. Genau in diesem Umfeld wird Arizona zu einem der spannendsten Schauplätzen des nordamerikanischen Kupfermarktes.

Der US-Bundesstaat zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Kupferregionen der Vereinigten Staaten, verfügt über Bergbautradition, Infrastruktur, Fachkräfte und große Lagerstätten. Mit der von Hudbay Minerals angekündigten und von den Arizona-Sonoran-Securityholdern bereits mit sehr großer Mehrheit unterstützten Transaktion könnte das Cactus-Projekt zusammen mit Hudbays Copper-World-Projekt nach Vollzug der Transaktion zu einem der bedeutendsten neuen Kupferdistrikten Nordamerikas zusammenwachsen. Das Cactus-Projekt: Aus Brownfield wird strategische US-Kupferplattform! Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) gehört zu den auffälligsten Entwicklungsunternehmen im nordamerikanischen Kupfersektor.

Im Mittelpunkt steht das Cactus-Projekt nahe Casa Grande im Bundesstaat Arizona, rund 70 Kilometer südlich von Phoenix. Cactus ist kein frühes Greenfield-Abenteuer, sondern ein weit fortgeschrittenes Brownfield-Projekt auf dem historisch bereits Kupfer gefördert wurde. Genau das macht es so besonders: Wo andere Projekte erst bei Null starten, kann Cactus auf vorhandene Standortkenntnisse, historische Daten, Infrastruktur, Wasserrechte und Nähe zu Verkehrs- und Industrieachsen aufbauen. Die Ausgangslage wirkt für ein Entwicklungsprojekt außergewöhnlich robust.

Straßen,Stromversorgung, Wasserzugang, Bahn- und Transportnähe sowie eine bergbaufreundliche Historie in Arizona können Entwicklungszeit, Komplexität und Projektrisiken relativ zu völlig neuen Standorten reduzieren. Hinzu kommt die Lage in den USA: In einer Zeit, in der westliche Industrien ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe verkürzen wollen, gewinnt ein großes Kupferprojekt in einer etablierten US-Jurisdiktion deutlich an strategischem Gewicht. Gleichwohl bleiben Genehmigungen, Finanzierung, Baukosten, Umweltauflagen und Rohstoffpreise zentrale Risikofaktoren.

Die Projektzahlen sind beeindruckend: Laut aktueller Unternehmensdarstellung und PFS 2025 verfügt Cactus über rund 11,0 Milliarden Pfund Kupfer in der Kategorie gemessen & angezeigt bei durchschnittlich 0,48% Cu sowie über initiale nachgewiesene & wahrscheinlichen-Reserven von 5,3 Milliarden Pfund Kupfer zu durchschnittlich 0,52% Cu. Zusätzlich werden rund 1,7 Milliarden Pfund Kupfer in der Kategorie vermutet (inferred) ausgewiesen. Diese Inferred Resources sind geologisch weniger sicher und dürfen nicht wie Measured & Indicated-Ressourcen oder Reserven behandelt werden.

Die PFS beschreibt einen langlebigen Tagebau-, Heap-Leach- und SX/EW-Betrieb mit geplanter Kupferkathodenproduktion über rund 22 Jahre. Besonders werthaltig erscheint die Kombination aus Größe, Jurisdiktion und Kostenprofil. Die PFS 2025 nennt für Cactus C1-Kosten von 1,34 USD je Pfund Kupfer, AISC von 1,62 USD je Pfund und AIC von 2,01 USD je Pfund. Das sind Studienangaben und keine Garantie für spätere Ist-Werte, sie zeigen aber, warum das Projekt im aktuellen Kupferumfeld große Aufmerksamkeit verdient.

Sollten Stromnetze, Rechenzentren, KI-Infrastruktur, Elektromobilität und Industriepolitik die Kupfernachfrage weiter antreiben, könnten Projekte wie Cactus für die USA zu strategisch wichtigen Bausteinen der Versorgungssicherheit werden. Geplante Transaktion: Der Schritt in die große Liga! Der eigentliche Paukenschlag kam mit der angekündigten Übernahme durch Hudbay Minerals. Hudbay zählt zu den etablierten Kupferproduzenten in Amerika und besitzt in Arizona bereits das Copper-World-Projekt.

Die am 2. März 2026 angekündigte Transaktion sieht vor, dass Arizona-Sonoran-Aktionäre 0,242 Hudbay-Aktien je Arizona-Sonoran-Aktie erhalten. Auf Basis der damaligen Angaben entsprach dies einem Eigenkapitalwert von rund 1,48 Milliarden US-Dollar. Am 11.

Mai 2026 stimmten die Arizona-Sonoran-Securityholder mit über 99% der abgegebenen Stimmen für die Transaktion. Nach Vollzug würde Hudbay die vollständige Kontrolle über Cactus erhalten und das Projekt mit seiner bestehenden Arizona-Plattform strategisch zusammenführen. Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc. Für Cactus kann diese Kombination ein entscheidender Beschleuniger sei





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