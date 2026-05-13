Im heutigen Börsentakt dreht sich alles um Nickel, ein strategischer Herzkurzzusatz für viele industrielle Unternehmen. Die Nachfrage steigt, was die Bedeutung von Neuherstellungen und Ressourcenbauern wie Quebec Nickel Plc. (WKN: GCKLY) vertieft. UNION MUNICH ETWERN (MWE) stattet die kanadische Nickel-Entwicklerin mit Aktien auf. Jetzt sind weitere Details…

Der kanadische Nickel -Entwickler Canada Nickel Company Inc. (A2P0XC) unterstreicht die Bedeutung strategischer Themen im strategischen Rohstoffinvestment wie Infrastruktur, Finanzierung, Ressourcenbasis und Lieferkettenneuwurf. In seiner neuesten Veröffentlichung betont das Unternehmen, dass Nickel ein Schlüsselmetall bleibt und dass qualitativ hochwertige Nickel quellen in politisch stabilen Regionen weiterhin gefragt sind.

Der Fokus liegt derzeit auf Crawford, einem sehr großen Nickel-Sulfid-Projekt in Ontario, und Timmins, dem Zulaufstor für das potenziell bedeutende Crawford-Projekt. Crawford hat bereits die Machbarkeitsstudie eingereicht und befindet sich im kanadischen Genehmigungsprozess. Auch Reid Nickel Sulphide Project hat die Ressourcenbasis deutlich ausgebaut. Besonders bemerkenswert ist, dass Crawford das erste Bergbauprojekt in Kanada ist, das die bevorstehende Bundesentscheidung mit dem kanadischen Impact Assessment Act erreicht hat.

Die Projektseite der IAAC bestätigt diese Entwicklung. Canada Nickels Strategie konzentriert sich derzeit auf Crawford, welches das Fundament der gesamten Geschichte darstellt





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