Die führenden deutschen Netzbetreiber streben die Nutzung von TV-Frequenzen für den Mobilfunk an, während die ARD und Sicherheitsbehörden vor den Folgen warnen.

Die Landschaft der deutschen Telekommunikation steht vor einer möglichen Zäsur, da die etablierten Mobilfunk betreiber eine grundlegende Neuausrichtung der Frequenznutzung fordern. Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 Telefónica haben in Berlin eine umfassende Studie des Beratungsunternehmens WIK Consult präsentiert, die ein klares Ziel verfolgt: Die Freigabe spezifischer Funkfrequenzbereiche für den Mobilfunk ab dem Jahr 2031.

Diese Frequenzen werden gegenwärtig für das terrestrische Antennenfernsehen genutzt. Sollten die Mobilfunkunternehmen den Zugriff auf diese Bänder erhalten, würde dies faktisch das Ende des klassischen Fernsehempfangs über eine Antenne in Deutschland bedeuten. Aus wirtschaftlicher Sicht wird in der Studie argumentiert, dass eine solche Zuweisung der Frequenzen für die Handynetze äußerst vorteilhaft wäre, um den rasant steigenden Datenbedarf der Bevölkerung zu decken.

Die Vertreter der drei Netzbetreiber betonten bei der Vorstellung der Ergebnisse mit Nachdruck ihren Wunsch, diese Ressourcen zeitnah in ihre Netzinfrastruktur integrieren zu können. Ein zentrales Argument für diesen Schritt ist der tiefgreifende Wandel im Medienkonsum. Während in Deutschland die Mehrheit der Haushalte ihren Fernsehempfang über Satellitenschüsseln oder Kabelanschlüsse realisiert, gewinnt die Übertragung via Internet stetig an Bedeutung.

Bernd Sörries, einer der Autoren der WIK-Studie, hebt hervor, dass nach einer etwaigen Abschaltung der DVB-T2-Technologie die Verbraucher die öffentlich-rechtlichen Sender weiterhin kostenfrei über das Internet beziehen könnten. Aus der Perspektive der Endkunden würde dies keine Kostensteigerung bedeuten. Sörries verweist darauf, dass das klassische lineare Fernsehen, wie es über Antennen betrieben wird, zunehmend aus der Mode komme. Im Gegensatz dazu steige die Nachfrage nach zeitlich flexibel abrufbaren Inhalten, also dem Streaming und On-Demand-Diensten, kontinuierlich an.

Ein weiterer finanzieller Anreiz besteht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst: Laut den Berechnungen der Studienautoren könnten diese Institutionen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren bis zu 369 Millionen Euro einsparen, wenn sie den Betrieb von DVB-T2 einstellen würden. Neben dem Medienstreit gibt es jedoch eine weitere Ebene des Konflikts, die die nationale Sicherheit betrifft.

Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), zu der unter anderem die Polizei gehört, strebt ebenfalls den Aufbau einer breitbandigen mobilen Kommunikationsstruktur an. Im Fokus steht hierbei ein Frequenzband im 600-Megahertz-Bereich, das gemeinsam mit der Bundeswehr genutzt werden soll. Die WIK-Studie bewertet diese Pläne der Behörden jedoch äußerst skeptisch. Sörries argumentiert, dass für ein eigenständiges, separates Funknetz der Sicherheitsbehörden rund 23.000 Basisstationen errichtet werden müssten.

Die geschätzten Kosten für ein solches Projekt lägen bei über neun Milliarden Euro, und die Realisierungszeit würde mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Die Mobilfunkunternehmen schlagen daher vor, dass die Behörden die bereits existierenden kommerziellen Handynetze nutzen und dafür eine entsprechende Gebühr entrichten. Dieser Ansatz wäre laut Studie weitaus effizienter und würde die Kosten auf etwa 1,8 Milliarden Euro senken.

Auf der Gegenseite wehrt sich der Senderverbund ARD vehement gegen die Pläne der Mobilfunkkonzerne und betont die anhaltende Relevanz des Antennenfernsehens. Die ARD gibt an, dass DVB-T2 in Millionen von deutschen Haushalten nach wie vor aktiv genutzt werde und die Nutzerzahlen nicht in dem Maße sinken, wie von den Netzbetreibern behauptet. Es gebe derzeit keinerlei Pläne für eine Abschaltung, da die genutzten Frequenzen für die Grundversorgung essenziell seien.

Zudem kritisiert die ARD die Logik der Mobilfunkbetreiber: Das aktuelle Frequenzspektrum sei bereits sehr umfangreich. Eine zusätzliche Zuteilung würde das erwartete Datenwachstum langfristig nicht lösen, sondern lediglich eine kurzfristige Atempause verschaffen. Die nachhaltige Lösung liege vielmehr in einer konsequenten Netzverdichtung mit den bereits vorhandenen Frequenzen, was eine technische Notwendigkeit darstelle. Die endgültige Entscheidung über die künftige Nutzung der Frequenzen wird auf der kommenden Weltfunkkonferenz im nächsten Jahr diskutiert, bevor die deutsche Bundespolitik über die nationale Umsetzung entscheiden wird





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