Zusammen mit dem Hamburger Ohnsorg-Theater ist die Schweriner Fritz-Reuter-Bühne eines von zwei plattdeutschen Profi-Ensembles in Deutschland. 1926 ist sie gegründet worden. Das Haus übersteht zwei deutsche Diktaturen und mehrere Krisen.

Die erste Spielzeit der Niederdeutsch en Bühne am Mecklenburgischen Staatstheater beginnt am 29. November 1926. Es ist der Montag nach dem ersten Advent und als erstes Stück wird die Komödie"Stratenmusik" von Paul Schurek gegeben.

Die Regie hat Richard Spethmann. Der Schauspieler und Sänger stammt aus Altona bei Hamburg und ist über Schleswig, Wismar und Neustrelitz nach Schwerin gekommen. Während der NS-Zeit stellt sich die Niederdeutsche Bühne Schwerin in den Dienst des Regimes. Heute ist das Theater ein offenes Haus.hervorgeht.

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In jenem Jahr bekommt auch Rostock eine Niederdeutsche Bühne, Stralsund eine Plattdütsch Späldal und hoch im Norden schließt sich die Flensburger Speeldeel zusammen. Marga Heiden zählt zu den bekannten Akteuren, die an der Bühne engagiert waren. Ebenfalls 1920 debütiert Richard Spethmann mit einer plattdeutschen Inszenierung in Schwerin. Sechs Jahre und 14 Produktionen später wird die Niederdeutsche Bühne unter seiner Leitung am Mecklenburgischen Staatstheater fest etabliert.