Oberbürgermeister Markus Pannermayr und das Christkind Anna Gritsch haben am Freitagabend den traditionellen Christkindlmarkt in Straubing feierlich eröffnet. Über 150 Zeichen.

Am Freitagabend hat sich das Stadtbild von Straubing in ein festliches Winterwunderland verwandelt. Oberbürgermeister Markus Pannermayr, Stadtmarketingmanager Simon Wagner, das diesjährige Straubing er Christkind Anna Gritsch sowie weitere Würdenträger haben den traditionellen Christkindlmarkt feierlich eröffnet. Die Eröffnungszeremonie markiert den Start der Adventszeit für die Bewohner der bayerischen Stadt und zieht bereits in den ersten Stunden zahlreiche Besucher an.

Eröffnung am Ludwigs- und Theresienplatz

Die offiziellen Vertreter des Marktes standen gemeinsam mit Pater Martin, Pfarrer Bernd Reuther und der Moderatorin Sonja Ettengruber vor den Buden. Der Markt erstreckt sich über die beiden zentralen Plätze der Innenstadt, den Ludwigsplatz und den Theresienplatz. Zwischen dem Jakobsbrunnen auf dem Ludwigsplatz und der Dreifaltigkeitssäule auf dem Theresienplatz laden stimmungsvoll dekorierte Buden ein.

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Dieser Ort ist seit Jahren der soziale Mittelpunkt der Stadt während der Wintermonate. Die Atmosphäre zwischen den Verkaufsständen war bereits bei der Eröffnung von großer Begeisterung geprägt. Der Blick in die Menschenmenge zeigte deutlich, wie sehr sich die Straubinger auf den Markt und die damit verbundenen Traditionen freuen.

Prolog und musikalische Begleitung

Anna Gritsch, das diesjährige Straubinger Christkind, trug den Prolog von Hans Vicari zur Eröffnung sehr würdevoll vor. Ihre Performance wurde dabei von ihrem Fanclub aus Straßkirchen begeistert gefeiert. Die musikalische Untermalung übernahm das Ensemble der Straubinger Turmbläser, die für den passenden klanglichen Rahmen sorgten.

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Am Ende der Zeremonie sangen alle Teilnehmer gemeinsam das Lied "Es wird scho glei dumpa". Dieses traditionelle Lied wurde von den Turmbläsern begleitet und unterstrich den Charakter der Veranstaltung als Gemeinschaftserlebnis. Die Präsenz des Fanclubs aus Straßkirchen zeigte zudem die starke lokale Verankerung der Figur des Christkinds.

Segnung und Wünsche der Stadtvertreter

Pater Martin und Pfarrer Bernd Reuther segneten den Markt sowie die vielen Menschen, die sich hier während der Adventszeit treffen werden. Dieser religiöse Akt verleiht der Veranstaltung eine besondere Dimension und würdigt die spirituelle Bedeutung der Vorweihnachtszeit. Oberbürgermeister Markus Pannermayr bedankte sich bei allen Beteiligten und Besuchern.

Simon Wagner, der als Stadtmarketingmanager fungiert, äußerte sich erfreut über die hohe Anzahl der Besucher. Er wünschte sich, dass der Markt viele fröhliche und friedvolle Begegnungen ermögliche. Diese Worte spiegelten den optimistischen Grundtenor der Veranstaltung wider, der von der gesamten Menge mitgetragen wurde.

Weitere Adventsaktivitäten für die Bevölkerung

Zusätzlich zum klassischen Marktangebot wird auch der Straubinger Adventskalender in diesem Jahr wieder stattfinden. Moderatorin Sonja Ettengruber von der Mediengruppe Attenkofer wies in ihrer Rede explizit auf dieses Begleitprogramm hin. Es lädt die Bevölkerung ein, sich über einen längeren Zeitraum auf die Feiertage einzustimmen.

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Zwischen den Buden können sich die Besucher nicht nur auf den Weihnachtsmarkt-Flohen freuen, sondern auch die unterschiedlichsten Leckereien probieren. Ein oder mehrere Gläschen Glühwein werden ebenfalls angeboten, um die Kälte des November oder Dezembers zu vertreiben. Die Kombination aus Musik, Tradition und kulinarischem Genuss macht den Markt zu einem festen Bestandteil des Stadtlebens.