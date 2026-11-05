Strauss, Skoda und AJ drohen mit Rückzug vor russischer WM-Teilnahme 2027

Hauptsponsoren wie Strauss, Skoda, AJ und Tipsport drohen mit Boykott bei russischer Eishockey-WM 2027. Fonbet bietet sich als Ersatz an.

Die bevorstehende Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland befindet sich in einer tiefen Krise, nachdem der Internationale Sportgerichtshof CAS die Teilnahme Russlands genehmigt hat. Mehrere internationale Hauptsponsoren des Events haben ihre Unterstützung bereits zurückgezogen oder drohen damit. Das Familienunternehmen Strauss aus Hessen, das seit 2021 als Werbepartner des Weltverbands IIHF agiert, kündigte am Mittwoch an, im Falle einer russischen Teilnahme auf jegliche Logopräsenz zu verzichten. Strauss prüft zudem offiziell einen vollständigen Rückzug aus der Rolle als Sponsor.

Hauptsponsoren ziehen sich massiv zurück

Die Empörung unter den Wirtschaftspartnern ist groß und betrifft sowohl den tschechischen Hauptsponsor Skoda als auch den schwedischen Büromöbelhersteller AJ. Skoda, eine Tochter des VW-Konzerns und seit 1993 der größte Geldgeber der WM, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, man werde sein Engagement in diesem Fall neu bewerten. Der Autohersteller betonte, dass die Rückkehr Russlands unvereinbar mit den Werten sei, für die man sich langfristig eingesetzt habe. Auch AJ, der seit 1989 zu den größten Unterstützern zählt und dessen Schriftzug zuletzt auf den Schiedsrichtertrikots präsente war, erklärte, bei einer russischen Teilnahme nicht mehr zu werben. Der tschechische Wettanbieter Tipsport schloss sich dieser Linie an und kündigte an, die Werbung einzustellen.

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Strategischer Wechsel durch russischen Wettanbieter

Während westliche Partner aussteigen, versucht ein russisches Unternehmen, die Lücke zu füllen. Wie der tschechische Journalist Robert Sara auf seiner Plattform X berichtete, hat sich der russische Wettanbieter Fonbet dem Weltverband IIHF bereits als neuer Werbepartner für die WM 2027 angeboten. Fonbet soll bereit sein, das Sponsoren-Paket des zurücktretenden Anbieters Tipsport zu übernehmen. Erste Gespräche könnten laut Sara bereits sofort beginnen, um die finanziellen Ausfälle für das Event zu kompensieren. Dieser Wechsel verdeutlicht die wirtschaftlichen Spannungen, die aus dem politischen Urteil des CAS resultieren.

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Rechtliche Grundlage und aktuelle Umsetzung

Der Auslöser für diese diplomatische und wirtschaftliche Zerreißprobe ist das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS vom Freitag. Das Gericht entschied, dass Russland bereits in der laufenden Saison wieder an WM-Turnieren teilnehmen darf. Der IIHF berät derzeit in Zürich darüber, wie dieses Urteil praktisch umgesetzt wird. Die rechtliche Lage zwingt den Verband zur Neutralität, während die wirtschaftlichen Partner ihre Marke vom politischen Kontext abgrenzen wollen. Dieser Konflikt zwischen sportrechtlichen Entscheidungen und kommerziellen Richtlinien führt zu erheblicher Unsicherheit in der Organisation.

Auswirkungen auf den Spielort und die Teilnehmerschaft

Die Konsequenzen reichen weit über die Sponsorenebene hinaus. Mehrere Nationen unter Führung des amtierenden Weltmeisters Finnland haben bereits angekündigt, nicht gegen die russische Mannschaft anzutreten. Dies könnte die Turnierstruktur grundlegend verändern. In Deutschland sorgt dies für zusätzliche planerische Herausforderungen. Der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz schloss eine Rückgabe der Spielrechte nicht aus, da die Organisation mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre. Die Spiele sind ursprünglich für den Zeitraum vom 13. bis 30. Mai 2027 in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim geplant.