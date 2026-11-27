Ein überblick über die wichtigsten Streaming-Tipps und Live-Sport-Übertragungen im Dezember 2026. Erfahren Sie alles zu "Maxton Hall" Staffel 3 und dem FC Bayern.

Der Dezember 2026 bietet Nutzern von Streaming -Plattformen ein breites Spektrum an Unterhaltung, das von komplexen Jugenddramen bis hin zu großen Sportereignissen reicht. Im Mittelpunkt der Empfehlungen steht dabei die dritte Staffel der Serie " Maxton Hall - Die Welt zwischen uns", die am 9. Dezember 2026 Premiere feiert.

Zusätzlich stehen viele Nutzer vor der Frage, was sie als Nächstes schauen können, wobei die Playlist für diesen Monat besonders vielfältig ist. Zu den Highlights gehören neben der genannten Netflix-Serie auch weitere Produktionen, die ab sofort verfügbar sind, sowie Live-Übertragungen bei Amazon Prime.

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Drama in Oxford und neue Staffel

Die dritte Staffel von "Maxton Hall" konzentriert sich auf die characterliche Entwicklung von Ruby und James, die erneut um ihre gemeinsame Zukunft kämpfen müssen. Diese zentrale Konfliktlinie treibt die Handlung voran und sorgt für Spannungen in der Beziehung der beiden Hauptfiguren.

Ruby befindet sich in einer prekären Situation, da sie vom Maxton-Hall-College suspendiert wurde. Diese Maßnahme hat unmittelbare Folgen für ihre akademische Zukunft, da ihr großer Wunsch, ein Studium an der Universität Oxford zu beginnen, nun auf dem Spiel steht.

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James unterstützt Ruby dabei, ihre Unschuld zu beweisen, da beide überzeugt sind, dass sie zu Unrecht beschuldigt wurde. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Tatsachen aufzuklären, was dazu führt, dass sich Freundschaften im Umfeld der beiden ins Wanken geraten.

Weitere Empfehlungen im Dezember

Für Zuschauer, die nach alternativen Inhalten suchen, listet die Quelle eine weitere Reihe von Titeln auf, die im Dezember 2026 zur Verfügung stehen. Am 1. Dezember 2026 starten beispielsweise "Der Mondbär" in der elften Staffel sowie "Die Regeln von Floor" in den Staffeln eins bis fünf.

Auch am 1. Dezember 2026 ist die Serie "Tiere bis unters Dach" in den Staffeln eins bis acht neu oder fortgeführt verfügbar. Diese Titel bieten eine breite Palette an Genres und sollen den Bedarf an Unterhaltung für den Beginn des Monats abdecken.

Ein weiterer wichtiger Titel ist "The Devil’s Hour" aus der dritten Staffel, die am 4. Dezember 2026 erscheinen soll. Darüber hinaus können Fans des Animation-Genres am 15. Dezember 2026 auf "Winx Club" in den Staffeln eins bis sieben zurückgreifen.

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Am 25. Dezember 2026 schließt "Mermaid Magic: Die magische Welt der Meerjungfrauen" die Liste der empfohlenen Serien mit der zweiten Staffel ab. Dieser Zeitraum deckt somit das gesamte Monatende ab und bietet täglich neue Optionen.

Sport-Übertragungen bei Amazon Prime

Neben den reinen Streaming-Inhalten bietet der Dezember 2026 auch attraktive Live-Events an, die auf Amazon Prime zugänglich sind. Diese Übertragungen richten sich insbesondere an Sportfans, die große Matches in Echtzeit verfolgen möchten.

Am 8. Dezember 2026 steht dabei ein Fußballspiel im Fokus, nämlich der Vergleich zwischen dem FC Bayern und Slavia Prag. Dieses Event ist ein wichtiger Teil des Programms und zieht Aufmerksamkeit auf sich.

Weitere Live-Übertragungen sind für später im Monat geplant. Am 27. Dezember 2026 soll das Basketball-Spiel zwischen den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets ausgestrahlt werden, was die Vielfalt des Sportangebots unterstreicht.