Vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellte Musik hat beim Streaming-Dienst Tidal ab dem 9. Dezember keinen Platz mehr.

ab dem 9. Dezember keinen Platz mehr. Bereits rund 27 Millionen Titel hat der Anbieter als vollständig KI-generiert gekennzeichnet, bei den zuletzt neu angelieferten Musikstücken entfielen bereits 43 Prozent auf solche Titel.

Die zunehmende Flut mittels künstlicher Intelligenz erstellter Musik stellt die großen Streaming-Dienste auch angesichts der Beschwerden ihrer Nutzer vor immer größere Herausforderungen. Bereits im April dieses Jahres hatte Deezer vermeldet, dass nur noch jeder zweite auf die Plattform hochgeladene Titel.

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Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, dass hinter rund 85 Prozent der im Jahr 2025 veröffentlichten und vollständig mittels KI erzeugten Musikstücke betrügerische Absichten stecken. Welche wirtschaftlichen Ausmaße das Problem annehmen kann, verdeutlichte erst: Mithilfe von Hunderttausenden KI-generierten Musikstücken und zeitweise mehr als 1.000 Bots hatte ein Betrüger über 4 Milliarden Streams generiert und auf diese Weise rund 12 Millionen US-Dollar an Tantiemen eingenommen. Deezer begegnet dieser Entwicklung mittlerweile mit eigens entwickelten Erkennungstechnologien.

Tidal, das ebenfalls bereits im Laufe des Jahres eigene Richtlinien zum Umgang mit KI-Musik eingeführt hatte, geht nun einen Schritt weiter: Beschränkte sich der Streaming-Dienst bislang nur darauf, vollständig mit KI-Werkzeugen wie Suno oder Lyria erzeugte Titel zu kennzeichnen und von Vergütungen auszunehmen, sollen ab dem 9. Dezember entsprechende Neueinreichungen gänzlich abgelehnt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt als vollständig KI-generiert identifizierte Musikstücke werden zudem aus dem bestehenden Katalog entfernt. Auch den Vertriebspartnern will Tidal die Anlieferung entsprechender Titel grundsätzlich untersagen.

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Weisen die Metadaten auf eine ausschließlich mittels KI-Werkzeugen erfolgte Erstellung hin, wird die Lieferung zurückgewiesen. Unberührt von den neuen Regelungen bleibt hingegen der unterstützende Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Musikproduktion. , der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass X-Embeds geladen werden. Dabei können personen­bezogene Daten an X übermittelt werden. Mehr dazu in derWelchen Einfluss KI-generierte Musik inzwischen auf die Zusammensetzung des Angebots nimmt, geht aus den von Tidal vorgelegten Zahlen hervor. Bei 43 Prozent der in den zurückliegenden 90 Tagen neu angelieferten Musikstücke handelte es sich den Erkennungsverfahren zufolge um vollständig KI-generierte Titel.

Damit bewegt sich der Anteil mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie bei Deezer. Einen vorläufigen Rekord verzeichnete Tidal am 6. November mit einem Anteil von über 60 Prozent. Die Zahl der entsprechend gekennzeichneten Titel im Katalog von Tidal beläuft sich inzwischen auf rund 27 Millionen Musikstücke, was 6,3 Prozent des gesamten Musikangebots entspricht.

Dem wachsenden Angebot steht jedoch kaum Nachfrage gegenüber: 96 Prozent dieser Musikstücke verzeichneten in den vergangenen drei Monaten keinen einzigen Aufruf. Als weiteres Problem führt Tidal den zunehmenden Einsatz KI-generierter Musik an, um sich als anderer Künstler auszugeben. Auf diese Weise würden Streams und damit verbundene Vergütungen den eigentlichen Künstlern entzogen und zugleich Fans getäuscht. Wegen des Verdachts auf missbräuchliche Verwendung von Künstlernamen hat der Streaming-Dienst bereits mehr als 65.000 Musikstücke von der Plattform entfernt.

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Darüber hinaus erschwere laut Tidal allein die schiere Masse an KI-generierten Titeln das Auffinden authentischer Musik und beeinträchtige damit auch die Möglichkeiten von Künstlern, sich eine eigene Fangemeinde aufzubauen. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

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