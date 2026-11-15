Streaming-Neuheit García! auf HBO Max seit Februar verfügbar

Die spanische Sci-Fi-Serie García! ist seit Februar auf HBO Max streambar. Francisco Ortiz als 1960er-Agent im 21. Jahrhundert: Details zur Handlung, den Bewertungen und dem Start.

Die spanische Science-Fiction-Thriller-Serie García! ist seit Februar in das deutsche Streaming -Angebot aufgenommen worden. Obwohl die Produktion bereits vier Jahre alt ist, war sie zuvor in Deutschland nicht verfügbar. Die Serie steht nun auf der Plattform HBO Max, die ihren Dienst in Deutschland erst im Januar 2026 offiziell gestartet hat.

Froher Agent im alternativen 21. Jahrhundert

Die Serie widmet sich dem Geheimagenten Francisco Ortiz, der in den 1960er Jahren kryogen eingefroren wird. Im Jahr 2021 entdeckt die Journalistin Antonia, gespielt von Veki Velilla, ihn und erwacht ihn wieder. Gemeinsam erleben sie im 21. Jahrhundert absurde Situationen in den Bereichen Politik, Moral und Persönliches. Währenddessen verfolgen sie eine dunkle Verschwörung.

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Kritik und Bewertungen der Zuschauer

Die Serie erhielt durchwachsene Bewertungen. Einige Zuschauer nannten die ersten dreißig Minuten brutal schlecht mit schrecklichem Schauspiel und Dialogen. Andere kritisierten die Darstellung der historischen Epoche und der fiktiven Gegenwart. Stattdessen sei alles voller Vorurteile über eine interessante Phase der spanischen Geschichte. Besser sei es, die Geschichte als reine Fiktion zu betrachten und historische Ungenauigkeiten zu ignorieren.

Positives Feedback und schauspielerische Leistung

Positiv wurde die Serie ebenfalls rezensiert. Ein Nutzer nannte die Serie überraschend gut und lobte die starke Entwicklung der Geschichte. Auch die schauspielerische Leistung wurde als sehr stark bewertet. Besonders Veki Velilla wurde als vielversprechende Schauspielerin hervorgehoben. Ein weiterer Kritiker empfahl die Serie als perfekte Wahl für die Halloween-Zeit.

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Verfügbarkeit und historische Einordnung

Obwohl García! nicht als Miniserie ausgeschrieben ist, zählt der Titel nur eine Staffel. Die begrenzten Bewertungen könnten ein Grund für die einzelne Staffel sein. Die Serie enthält eine Parodie von Agentenfilmen, Science-Fiction und dem Motiv ewiger Jugend. Zudem ist sehr schöne spanische Popmusik aus den 1960er und 1970er Jahren enthalten. Der offizielle Trailer gibt einen Eindruck der Serie.

Start und Zukunft der Serie

Die Serie feierte ihr Debüt bereits vor vier Jahren. Erst jetzt findet sie ihren Weg nach Deutschland. Der Streamingdienst HBO Max ist hierzulande erst im Januar 2026 an den Start gegangen. Es gibt derzeit keine weiteren Informationen über eine zweite Staffel. Die Serie steht nun deutschen Zuschauern zur Verfügung.