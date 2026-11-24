Eine große Werbewirkungsstudie, eine neue Effie-Partnerschaft und kein Festival: Screenforce setzt 2027 klare Prioritäten. Zugleich kündigt Geschäftsführer Malte Hildebrandt seinen Abschied an. Die Herausforderungen für die TV-Vermarkter sind größer denn je.

Eine große Werbewirkungsstudie, eine neue Effie-Partnerschaft und kein Festival: Screenforce setzt 2027 klare Prioritäten. Zugleich kündigt Geschäftsführer Malte Hildebrandt seinen Abschied an. Die Herausforderungen für die TV-Vermarkter sind größer denn je.

Screenforce, die Gattungsinitiative der TV- und Bewegtbildvermarkter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat ihre Roadmap für 2027 vorgelegt. Die Eckpunkte: eine Neuauflage der Wirkungsstudie „Into the Wild“, die Fortsetzung von Academy, Masterclass, Expertenforum und DMEXCO-Auftritt sowie eine neue, ganzjährige Partnerschaft mit dem Effie Germany. Zugleich kündigte Screenforce eine wichtige personelle Weichenstellung an: Malte Hildebrandt, seit Jahren das Gesicht der Initiative, wird seinen zum Jahresende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Die Angebotskommunikation ist für viele Händler der wichtigste Drive-to-Store-Hebel.

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Laut Prospektmonitor 2025 von IFH Media Analytics lesen 78 Prozent der Verbraucher wöchentlich gedruckte Prospekte, bei Online-Prospekten liegt die wöchentliche Nutzung bei 66 Prozent. Digital hat sich vor allem ein Modell durchgesetzt: Prospektportale, also Plattformen und Apps wie “Kauf da”, “Mein Prospekt” oder “Marktguru”, die die digitalen Prospekte vieler Händler an einem Ort bündeln. Shopper rufen sie gezielt auf, wenn sie nach Angeboten suchen. Was läuft falsch beim Effie?

In Leipzig wurden die wirksamsten Kampagnen des Jahres gefeiert. Aber es gibt in diesem Jahr keinen Hauptpreis. Und das ist nicht die einzige erstaunliche Auffälligkeit. Ein Erklärungsversuch in fünf Punkten.

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Schule war für Lionel Knobloch erst mal nicht so wichtig, später holte er aber die Abschlüsse nach und schaffte es in die Agenturwelt. Für 2027 steht Neues an: Er verlässt BBDO, will selbst gründen und kritisiert den KI-Goldrausch der Branche. Axel Springer stellt seine Vermarktung neu auf: Während das klassische Reichweitengeschäft bei Bild gebündelt wird, setzt die Premium-Gruppe verstärkt auf exklusive Events, strategische Netzwerke und langfristige Markenpartnerschaften. Knut Döring, Chief Sales Officer der Welt-Gruppe, erklärt die Strategie dahinter.

Eine Studie der Marketing Week aus Großbritannien zeigt: Einfache Messbarkeit ist für Marketing-Entscheider wichtiger als Effektivität. Zwischen Performance-Druck und Nachweis-Zwang läuft unsere Branche in die Irre. Worauf es wirklich ankommt. Mozilla will frühere Firefox-Nutzer zurückholen und setzt in einer aktuellen Kampagne auf Nostalgie, Datenschutz und die Wahlfreiheit bei KI.

Doch der Rückweg ist steinig und die Unabhängigkeit von Big Tech hat ihre Grenzen.