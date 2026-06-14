Street Kings: Ein Actionfilm für Fans von harter Cop-Action

Der Film mit Keanu Reeves in der Rolle eines kompromisslosen und von Rache getriebenen Polizisten ist nur noch für begrenzte Zeit ohne Aufpreis verfügbar. Regie führte David Ayer, der unter anderem für Filme wie "Die Handlung folgt dem von persönlichen Schicksalsschlägen gezeichneten Detective Tom Ludlow, gespielt von Keanu Reeves. Nach dem Tod seines Partners macht er sich in Los Angeles auf die Jagd nach den Verantwortlichen und überschreitet dabei selbst immer wieder die Grenzen des Gesetzes. Neben Reeves gehören auch Forest Whitaker, Chris Evans und Hugh Laurie zur prominenten Besetzung. Aktuell können Prime-Mitglieder den Film noch ohne zusätzliche Kosten streamen. Allerdings taucht "Street Kings" bereits in der Rubrik der Titel auf, die in den kommenden 30 Tagen aus dem Angebot entfernt werden. Wer den Actionfilm noch sehen möchte, sollte daher nicht zu lange warten - nach dem Auslaufen wird voraussichtlich wieder eine separate Leih- oder Kaufgebühr fällig. Wenn du einen philosophischen und tiefgründigen Film erwartest, ist das hier nicht das Richtige. Action, Krimi, ohne Schnörkel. Ein toller Film. Das ist ein stark unterschätzter Film. Er ist sehr unterhaltsam und hat eine großartige Besetzung. Das Drehbuch und die Grundidee sind solide. Wenn du auf der Suche nach einem typischen Polizeischießfilm bist, ist dieser Film genau das Richtige. Es hat wirklich Spaß gemacht, den Film anzuschauen. Man sitzt die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen. Die Geschichte strotzt nur so vor Power, mit ein bisschen übertriebener Cop-Action - aber auf eine gute Art und Weise. Ein toller Film für Männer. Der Film braucht eine Triggerwarnung!

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Der Film mit Keanu Reeves in der Rolle eines kompromisslosen und von Rache getriebenen Polizisten ist nur noch für begrenzte Zeit ohne Aufpreis verfügbar. Der Streifen bietet alles, was Fans harter Cop-Action erwarten. Regie führte David Ayer, der unter anderem für Filme wie "Die Handlung folgt dem von persönlichen Schicksalsschlägen gezeichneten Detective Tom Ludlow, gespielt von Keanu Reeves.

Nach dem Tod seines Partners macht er sich in Los Angeles auf die Jagd nach den Verantwortlichen und überschreitet dabei selbst immer wieder die Grenzen des Gesetzes. Neben Reeves gehören auch Forest Whitaker, Chris Evans und Hugh Laurie zur prominenten Besetzung. Aktuell können Prime-Mitglieder den Film noch ohne zusätzliche Kosten streamen.

Allerdings taucht "Street Kings" bereits in der Rubrik der Titel auf, die in den kommenden 30 Tagen aus dem Angebot entfernt werden. Wer den Actionfilm noch sehen möchte, sollte daher nicht zu lange warten - nach dem Auslaufen wird voraussichtlich wieder eine separate Leih- oder Kaufgebühr fällig. Wenn du einen philosophischen und tiefgründigen Film erwartest, ist das hier nicht das Richtige. Action, Krimi, ohne Schnörkel.

Ein toller Film. Das ist ein stark unterschätzter Film. Er ist sehr unterhaltsam und hat eine großartige Besetzung. Das Drehbuch und die Grundidee sind solide.

Wenn du auf der Suche nach einem typischen Polizeischießfilm bist, ist dieser Film genau das Richtige. Es hat wirklich Spaß gemacht, den Film anzuschauen. Man sitzt die ganze Zeit wie auf heißen Kohlen. Die Geschichte strotzt nur so vor Power, mit ein bisschen übertriebener Cop-Action - aber auf eine gute Art und Weise. Ein toller Film für Männer. Der Film braucht eine Triggerwarnung





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Street Kings Keanu Reeves David Ayer Actionfilm Cop-Action Filmkritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wall Street: US-Börsen liegen im Plus – SpaceX debütiert an der NasdaqIm Fokus der Märkte steht der Rekord-Börsengang von Elon Musks Weltraumfirma. Neue Entwicklungen im Iran drücken den Ölpreis derweil ins Minus. Die US-Leitindizes verzeichnen Gewinne.

Read more »

Wall Street setzt auf Ende des Iran-KriegsDer fulminante Börsengang von SpaceX sorgt bereits für Abverkäufe von Konkurrenz-Aktien. US-Anleger nehmen Gewinne mit und sortieren ihr Portfolio neu. Optimismus herrscht an der Wall Street mit Blick auf den Nahen Osten.

Read more »

„Da gab‘s kein Zurück, Daddy“: Dieser Thriller von Stephen Kings kommt gleich mit mehreren PsychopathenStephen King beglückt seine Fans regelmäßig mit neuen Romanen beziehungsweise Thrillern. Worum geht es in „Kein Zurück“?

Read more »

Trotz Mega-Flop: Legendäre Actionfilm-Reihe erhält zweite ChanceNach Kino-Enttäuschung: Der Schöpfer einer legendären Actionreihe plant neuen Film und Serie – doch dafür muss er ein neues Studio finden.

Read more »