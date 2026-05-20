Streetball-Revolution in Berlin-Kreuzberg: Influencer setzen auf die Kultur des Bolzplatzes

Steven Kodra und Marlon Lundgren Garcia mobilisieren Tausende Jugendliche in Berlin, um die Leidenschaft für Streetball zu wecken und die Kreativität im Fußball zu fördern.

Berlin-Kreuzberg war am vergangenen Mittwoch Schauplatz eines außergewöhnlichen Ereignisses, das die Grenzen zwischen digitalem Hype und realem Sport verschmelzen ließ. Trotz eines grauen Himmels und strömenden Regens, der die Hauptstadt in ein tristes Licht tauchte, herrschte auf einem lokalen Bolzplatz eine Atmosphäre, die man sonst nur aus ausverkauften Stadien kennt.

Tausende von Jugendlichen, viele von ihnen mit Smartphones in der Hand, drängten sich um den Court. Die Luft war erfüllt von lautstarken Rufen, die immer wieder die Namen von Marlon und Steven skandierten. Es war ein Ausnahmezustand, der eine massive Präsenz von Security und sogar der Berliner Polizei erforderlich machte, um die Ordnung in dem eng bebauten Kiez aufrechtzuerhalten.

Der Auslöser für diesen Ansturm war eine kurzfristige Einladung über die sozialen Medien, die von zwei bekannten Influencern und Hobbyfußballern ausgesprochen worden war. Steven Kodra, ein 28-Jähriger mit einer beachtlichen Reichweite auf Instagram und TikTok, sowie sein Partner Marlon Lundgren Garcia, transformierten den einfachen Betonplatz in ein Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Anreise der beiden in einem dunklen Van gestaltete sich aufgrund der Menschenmassen als schwierig, da die engen Straßen Kreuzbergs kaum noch passierbar waren.

Die Jugendlichen, die ihre Idole hautnah erleben wollten, warteten gespannt darauf, dass die Action begann. Im Zentrum des Geschehens stand das klassische 1-gegen-1, bei dem junge Talente die Chance erhielten, ihr Können und ihre Tricks direkt vor den Augen der Influencer zu beweisen. Doch hinter dem spektakulären Event steckte eine tiefere Motivation.

Steven Kodra, der seine Wurzeln in Dortmund hat und zuletzt in der Baller League USA im Team des Mega-Youtubers iShowSpeed agierte, sieht eine besorgniserregende Entwicklung in der heutigen Gesellschaft. In einem Gespräch wurde deutlich, dass er es bedauert, dass die traditionellen Bolzplätze immer häufiger leer bleiben. Seine eigene Kindheit war geprägt von stundenlangem Spielen im Freien, und genau diese Erfahrung möchte er an die nächste Generation weitergeben.

Sein Appell richtete sich nicht nur an die Jugendlichen, sondern explizit auch an die Eltern. Er forderte sie dazu auf, ihre Kinder wieder mehr nach draußen zu schicken, damit diese den Spaß an der Bewegung entdecken und auch die kleinen Verletzungen, wie ein blutiges Knie, als Teil des Aufwachsens akzeptieren. Streetball ist für Kodra und Garcia weit mehr als nur ein Spiel; es ist die Essenz des Fußballs, bestehend aus Dribblings, technischen Spielzügen und purer Kreativität auf engstem Raum.

Sie wollen den Streetball wieder in den Mittelpunkt des sportlichen Diskurses rücken, da er nach ihrer Ansicht der Ursprung aller großen Ballkünstler ist. Unterstützt werden sie in diesem Vorhaben von dem Sportartikel-Riesen Nike, der bekanntlich eine starke Tradition im Bereich des Streetball besitzt und zudem ab dem 1. Januar als neuer Ausrüster des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fungieren wird. In diesem Zusammenhang kritisierte Kodra die aktuelle Struktur des deutschen Fußballs.

Er beschrieb das System als eine Art Schablone, in der die individuelle Kreativität und das freche Eins-gegen-Eins zu kurz kägen. Er plädierte dafür, auch jene Spieler zu fördern, die nicht in das klassische Schema passen – etwa Jugendliche mit auffällig gefärbten Haaren oder unkonventionellem Verhalten. Anstatt solche Individualisten negativ zu bewerten, sollten sie gerade wegen ihrer Andersartigkeit gepusht werden.

Als positive Beispiele für diesen Stil nannte er Said El Mala und Lennart Karl, die ihrer Meinung nach die typische Bolzplatz-Mentalität in den Profisport getragen haben. Die Bedeutung des Events wurde durch hochkarätige Gäste unterstrichen. Sogar die Profis der Hertha BSC, Fabi Reese und John Anthony Brooks, ließen sich in den Regen von Kreuzberg locken, um das Treiben zu beobachten.

Auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, machte einen kurzen Abstecher zum Platz, um sich ein Bild von der Begeisterung der Jugendlichen zu machen. Abschließend reflektierte Steven Kodra über seine eigenen Vorbilder. Sein größtes Idol sei ohne Zweifel Ronaldinho, den er kürzlich persönlich treffen konnte. Die Begegnung und die Unterschrift auf seinen legendären Nike-Schuhen beschrieb er als eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens.

Für ihn verkörpert Ronaldinho die Magie des Straßenfußballs, die Hoffnung und die Liebe zum Spiel, welche die Straßenjungs weltweit geformt und inspiriert haben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Streetball Berlin-Kreuzberg Steven Kodra Fußballkultur Influencer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie einst Air Berlin: Luftfahrt-Start-up nimmt Direktflug Berlin-Sylt ins ProgrammInlandsflüge waren zuletzt nicht mehr so begehrt. Eine junge Airline aus Brandenburg ist sich aber sicher: Auf der Strecke von Berlin auf die Insel Sylt gibt es hohe Nachfrage.

Read more »

KI: Wie verändern sich die Löhne und Gehälter durch die KI-Revolution?Eine Werbetexterin verdient deutlich weniger, seit Algorithmen ihre Arbeit übernehmen. Erste Effekte von KI auf Löhne sind messbar. Aber es gibt auch überraschende Befunde.

Read more »

Kommentar: Tagesgeld-Revolution – so holen Sparer jetzt mehr aus ihrem GeldJP Morgan bringt die Onlinebank Chase nach Deutschland und wirbelt die Zinsen durcheinander. Wir als Kunden sollten das wachsende Angebot vorher vergleichen und dann nutzen.

Read more »

Nestlé rechnet bei kaltem Kaffee mit «Revolution» in der BrancheVevey/Zürich - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé sieht im Trend zu kalten Kaffeegetränken einen grundlegenden Wandel im Kaffeemarkt. «Das ist kein Hype, sondern ein Turnaround in der Kaffeebranche», sagte

Read more »