Live-Panne bei Strictly Come Dancing: Unbekannte Sex-Geräusche unterbrechen Motsi Mabus Bewertung. Polizei ermittelt, BBC entschuldigt sich für Störung im Studio.

Während der Livesendung von Strictly Come Dancing ereignete sich eine unvorhergesehene und für die Zuschauer sowie das Production-Team der britischen Tanzshow verunsichernde Panne. Mitten in einer detaillierten Kritik der 45-jährigen Jurymitglied Motsi Mabuse brachen plötzlich eindeutige Sex-Geräusche aus der Tonspur der Sendung durch. Diese Störung gehörte in keiner Weise zum vorgesehenen Programm oder zur geplanten Choreografie der Teilnehmer.

Ablauf der Störung und Beteiligung von Jurymitgliedern

Der Vorfall ereignete sich, nachdem das Tanzpaar Delta Goodrem im Alter von 42 Jahren und ihr Profi-Kollege Kai Widdrington, 31 Jahre alt, ihre Quickstep-Performance erfolgreich abgeschlossen hatten. Als Motsi Mabuse beginnen wollte, ihr Urteil abzugeben, hielt sie plötzlich inne und blickte irritiert um sich. Sie erklärte sachlich, dass die Töne, die man nun hörte, eindeutig Stöhnlaute waren und sie diese nicht von sich gegeben hatte.

Also read Nvidia unter Druck: Kalifornien fordert Antworten zu China-Geschäften

Neben Mabuse saßen die anderen Jurymitglieder Craig Revel Horwood, 61 Jahre, Shirley Ballas, 66 Jahre, und Anton Du Beke, 60 Jahre, am Tisch. Auch das Publikum vor Ort sowie die Millionen Zuschauer vor ihren Fernsehern und Mobilgeräten verzeichneten die Störung als plötzliche Audio-Unterbrechung. Die Reaktionen in den sozialen Medien waren unmittelbar und zeigten die Verwirrung über das unerwartete Audio-Ereignis während der wertenden Phase der Show.

Hintergrund: Gezielter Streich von Comedian Daniel Jarvis

Hinter der akustischen Störung steckte laut Berichten kein technischer Defekt, sondern eine gezielte Aktion eines externen Akteurs. Als Urheber des Streichs gilt der 38-jährige britische Comedian Daniel Jarvis, der im Internet auch unter dem Pseudonym Jarvo69 bekannt ist. Jarvis hatte ursprünglich geplant, den Jury-Kollegen Craig Revel Horwood zu stören, da er Horwood vorwarf, andere Personen zu mobben. Ein Telefonanruf sollte die Sex-Geräusche auslösen, sobald Horwood im Bild war.

Advertisement

Doch der Timing-Plan ging daneben. Die Aufnahme der Störgeräusche startete mit einer Verzögerung und ertönte daher nicht, als Horwood im Fokus stand, sondern mitten in der Bewertung von Motsi Mabuse. Dies deutet darauf hin, dass das gesteuerte Handy oder die Audioquelle innerhalb des Sendestudios oder in unmittelbarer Nähe des Sets positioniert worden war, um den Live-Broadcast zu sabotieren.

Reaktion von Moderation und Produzenten während der Live-Sendung

Die Verantwortlichen im Studio reagierten schnell auf die unangenehme Situation. Die 50-jährige Moderatorin Emma Willis griff ein und entschuldigte sich direkt bei den Zuschauern für die Audio-Unterbrechungen und die möglichen Beleidigungen, die durch die Störung entstanden sein konnten. Die BBC, als ausstrahlender Sender, folgte diesem Schritt kurz darauf und bat ebenfalls um Entschuldigung.

Der Sender gab bekannt, die Vorfälle genau zu untersuchen, um herauszufinden, wie es zu dieser Störung kommen konnte. Um die Zuschauer nicht erneut zu irritieren oder zu beleidigen, wurde angekündigt, dass die Fassung der Sendung auf dem Streamingdienst BBC iPlayer entsprechend bearbeitet und bereinigt werden würde. Dies ist ein übliches Vorgehen bei solchen Live-Fehlern, um die Integrität des Archivs zu wahren.

Poizeitelle Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Die Sache hat nun jedoch eine ernsthafte juristische Dimension angenommen, die über eine bloße Fernsehpanne hinausgeht. Selbst die Polizei wurde in den Prozess einbezogen, um die Umstände des Streichs aufzuklären. Die Lancashire Police beschlagnahmte das Mobiltelefon, das bei der Aktion verwendet worden war, um die Sex-Geräusche auszulösen.

Advertisement

Die Ermittler prüfen derzeit, ob Straftaten vorliegen, die über eine einfache Belästigung hinausgehen. Ob das beschlagnahmte Gerät zu Daniel Jarvis gehört oder von einem anderen Mitwisser stammt, teilten die Behörden zunächst nicht mit. Auch der genaue Fundort des Handys wurde von den Ermittlern vorerst nicht offengelegt. Die Beteiligten, darunter die betroffenen Künstler und die Produktion, müssen nun mit den möglichen rechtlichen und beruflichen Folgen dieses missglückten Streichs rechnen.