Streichung von Passage zur Migration in Habecks Sicherheitsoffensive

Robert Habecks Sicherheitsoffensive für Deutschland wurde von der \u2018Bild\u2019-Zeitung mit einer gestrichenen Passage zur Begrenzung der Zuwanderung in den Fokus gerückt. Habecks Sprecher Julian Mieth weist die Kritik zurück und betont die unveränderten Punkte des Plans.

Wie die \u2018Bild\u2019-Zeitung am Mittwoch berichtete, wurde in der Einleitung der von Habeck geforderten \u201cbweren Sicherheitsoffensive \u201d eine Passage gestrichen, in der es um die Begrenzung der Zuwanderung geht. Ein Sprecher Habeck s wies hingegen am Morgen darauf hin, dass alle Punkte des Plans unverändert seien. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

Laut \u2018Bild\u2019 fehlt in der Einleitung des Plans unter anderem der Satz: \u201cZu einer Sicherheitsoffensive gehören auch Schritte, die die irreguläre Migration weiter reduzieren und begrenzen.\u201d Diese Textstelle sei auf Druck von Parteilinken gestrichen worden, hieß es dazu weiter. Diese hätten demnach kritisiert, dass Habeck mit seinen Plänen Positionen der Grünen infrage stelle. Der Wahlkampfsprecher Habecks, Julian Mieth, erklärte am Morgen dazu: \u201cRobert Habeck hat zehn konkrete Punkte vorgeschlagen, um die Sicherheit in Deutschland zielgerichtet zu erhöhen. Diese Maßnahmen finden sich unverändert auf der Webseite.\u201d Sie seien dort in einem längeren Artikel aufbereitet und \u201cfinden damit die Zustimmung der Partei\u201d. Die von \u2018Bild\u2019 entfachte Diskussion über bestimmte Formulierungen kritisierte der Sprecher als \u201cabsurd\u201d. Aus Grünen-Kreisen hieß es gegenüber dem Tagesspiegel, jemand habe den Plan an die \u2018Bild\u2019 durchgestochen, bevor er fertiggestellt war. Vor der Veröffentlichung sollte die Fassung demnach noch einmal überarbeitet werden.wie eine \u201cVollstreckungsoffensive für Haftbefehle\u201d gefordert. Asylverfahren müssten \u201cdrastisch\u201d beschleunigt, nichtdeutsche Gefährder und Schwerkriminelle \u201ckonsequent\u201d abgeschoben werden. Unter anderem die Grüne Jugend legte daraufhin vergangene Woche in Abgrenzung zu Habeck ein eigenes Papier mit dem Titel \u201cHumanität durch Sozialstaat\u201d vor.Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte im Bundestag zuletzt erfolglos versucht, eine restriktivere Migrationspolitik gemeinsam mit der in Teilen rechtsextremen AfD durchzusetzen. Auch die FDP hatte dieses Vorgehen mehrheitlich unterstützt, es gab aber dort, wie auch in CDU und CSU Widerstand in den eigenen Reihen. Grüne, SPD und Linke hatten das Handeln von Merz scharf verurteilt. Habecks Sprecher Mieth warf vor allem der CSU vor, \u201cScheindebatten\u201d anzustoßen, \u201cstatt funktionierende und wirksame Lösungen für unser Land zu finden\u201d. (AFP





