Streifenwagenbesatzung in Walldorf bekämpft mutmassendes Verhalten mit Schusswaffenschuss

Dienstagsmorgens in Walldorf kam es zu einem dramatischen Polizeieinsatz, als Streifenwagenbesatzung einen mutmassenden Autofahrer kontrollieren wollte und später von diesem mit einem Messer bedroht wurden, was zu mehreren Schüssen führte.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte einen Peugeot-Fahrer (20) kontrollieren, doch wenig später eskalierte die Situation: Die Beamten wurden von dem jungen Autofahrer mit einem Messer bedroht. Nach zwei Warnschüssen und dem Einsatz von Pfefferspray gaben die Beamten mehrere Schüsse auf ihn ab, da sie befürchteten, dass er sie mit dem Messer attackieren wolle.

Zum blutigen Polizeieinsatz kam es am frühen Dienstagmorgen, als Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim in der Ortschaft Walldorf einen Autofahrer gegen 3.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Als der junge Mann den Streifenwagen bemerkte, "gab dieser unvermittelt Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit". Der Mann musste seinen Wagen jedoch verkehrsbedingt stoppen. Er stieg aus und soll ein Messer in der Hand gehalten haben.

Um ihn im weiteren Verlauf dazu zu bewegen, das Messer fallen zu lassen, setzten die Beamten zunächst Pfefferspray ein und gaben zudem zwei Warnschüsse ab





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