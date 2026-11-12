Streik an der Charité: Verdi und Klinik streiten um Entlastungstarif

Streik bei der Charité ab Freitag 6 Uhr. Verdi fordert Entlastungstarif, die Klinik warnt vor 20 Millionen Euro Kosten. Verschiebung von Operationen.

Ab Freitagfrüh um 6:00 Uhr legen die Beschäftigten der Charité in Berlin die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zwei Tage andauernden Erzwingungsstreik aufgerufen, der bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagmorgen dauern wird. Betroffen sind alle Standorte der Berliner Universitätsklinik, wobei der Fokus der Maßnahmen eindeutig auf den Pflegebereichen liegt.

Verteidigung der Patientenversorgung

Die Leitung der Charité hat erklärt, dass die Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung oberste Priorität besitzt. Obwohl die Klinik intensive Vorbereitungen getroffen hat, muss sie nach eigenen Angaben mit Verschiebungen oder Absagen planbarer Behandlungen und Operationen rechnen. Patienten sollen individuell über die Ausfallzeiten und notwendige Anpassungen ihrer Termine informiert werden, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden.

Also read Charité-Studie: Wie das Verhalten der Eltern den Reha-Erfolg beeinflusst

Hintergründe des Konflikts

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung, den die Gewerkschaft Verdi als notwendigen Schutz vor Überlastung einführen will. Die Gewerkschaft behauptet, dieses Modell habe bereits die Arbeitsbedingungen und die Versorgungssituation spürbar verbessert. Demgegenüber wirft der Vorstand der Charité der Verdi vor, eine konstruktive Lösung an der Verhandlungstabe zu blockieren, was die Klinik klar zurückweist.

Finanzielle Bedenken der Klinik

Die Charité begründet ihre Ablehnung der aktuellen Forderungen mit drastischen Kostenprognosen. Man rechnet mit der Einstellung von bis zu 300 zusätzlichen Pflegefachkräften und Mehrausgaben in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro. Angesichts der grundlegend veränderten finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, unter anderem durch die aktuelle Krankenhausreform, halte man diese Ausgaben für nicht darstellbar.

Advertisement

Reaktion der Gewerkschaft

Trotz der finanziellen Bedenken ist die Gewerkschaft unerschütterlich. Bei einer zuvor durchgeführten Urabstimmung sprachen sich 98 Prozent der Mitglieder klar für diesen Erzwingungsstreik aus. Die Verdi geht von einer sehr hohen Streikbeteiligung aus und fordert die Klinikleitung auf, alle planbaren Eingriffe zu verschieben, um den Druck auf die Verhandlungsführung zu erhöhen.

Ablauf und Mobilisierung

Neben den Pflegekräften rufen auch Medizintechnologen, Therapeutinnen, Therapeuten und Mitarbeitende der Ambulanzen zur Teilnahme auf. An den Standorten Campus Benjamin Franklin, Virchow Klinikum und Mitte werden die Streikposten bereits ab 6:00 Uhr besetzt sein. Um 11:00 Uhr ist zudem eine Kundgebung vor dem Vorstandsgebäude der Charité geplant, um die Forderungen nach mehr Personalunterstützung öffentlich zu untermauern.