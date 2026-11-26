Verdi ruft zu Warnstreiks bei Amazon am Black Friday auf. Der Konzern drohen Lieferverzögerungen, bestreitet aber Überwachung und fordert faire Löhne.

Die Gewerkschaft Verdi hat anlässlich des umsatzstärksten Einkaufstags im Jahr, dem Black Friday, zu Warnstreiks bei dem Versandriesen Amazon aufgerufen. Ziel dieser Maßnahme ist es, den US-amerikanischen Technologiekonzern zum Abschluss rechtsverbindlicher Tarifverträge zu bewegen. Die Aktion findet vor dem Hintergrund statt, dass die Paketbänder in vielen Logistik zentren an diesem Tag stillstehen sollen, obwohl Kunden mit zuverlässigen Lieferungen rechnen.

Forderungen der Gewerkschaft Verdi

Der deutsche Gewerkschaftsbund argumentiert, dass die aktuellen Arbeitsbedingungen bei dem US-Riesen nicht mehr zeitgemäß sind. Silke Zimmer, zuständige Handelsexpertin im Verdi-Bundesvorstand, betonte, dass die Beschäftigten trotz massiver Einschüchterungsversuche für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels sowie einen spezifischen Tarifvertrag für Gute und Gesunde Arbeit streiken. Die Gewerkschaft kritisiert scharf die monetäre und physische Belastung der Mitarbeitenden, die sie als unangemessen für die geleistete Arbeit einstufen.

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Betroffene Standorte und logistisches Chaos

Laut Angaben der Gewerkschaft sind neun spezifische Standorte in Deutschland von den Arbeitsniederlegungen betroffen. Zu den betroffenen Logistikzentren zählen Standorte in Leipzig, Bad Hersfeld, Dortmund, Werne, Rheinberg, Mönchengladbach, Frankenthal, Gera, Graben, Koblenz und Achim. Diese Regionen stellen Knotenpunkte der deutschen Lieferkette dar, was bedeutet, dass die Unterbrechung der Arbeitsabläufe dort weitreichende Folgen für die zeitnahe Auslieferung von Waren haben kann. Die Koordinierung erfolgt im Rahmen eines weltweiten Aktionstags des gewerkschaftlichen internationalen Dachverbands UNI Global unter dem Motto Make Amazon Pay.

Amazon widerspricht Vorwürfen der Überwachung

Amazon dementierte die von der Gewerkschaft vorgebrachten Anschuldigungen kategorisch und bezeichnete diese als pauschale und unbegründete Vorwürfe. Das Unternehmen versprich, dass die Bestellungen der Kunden auch während der Streikmaßnahmen dennoch zuverlässig und pünktlich geliefert werden. Ein Sprecher betonte, dass es bei Amazon keine digitalen Tracker zur schrittweisen Überwachung der Mitarbeiter gebe. Man nutze selbstverständlich ein branchenübliches Warenwirtschaftssystem, um die Prozesse zu steuern.

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Arbeitsbedingungen und Entgeltstrukturen

Die Gewerkschaft wirft Amazon vor, dass die Löhne oft nicht zum Leben reichten und die Arbeit mit gravierenden körperlichen Belastungen verbunden sei. Zu den kritisierten Aspekten gehören monotone Arbeitsabläufe in den Fulfillment Centern, das Heben schwerer Lasten sowie eine als aggressiv empfundene betriebliche Kontrolle. Amazon hingegen betonte, dass man die Löhne jährlich erhöhe und der durchschnittliche Einstiegslohn bei 16,66 Euro pro Stunde liege. Zudem sei mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer seit mehr als fünf Jahren im Unternehmen beschäftigt.

Personalsituation und planerische Maßnahmen

Der Versandriese setzt in Deutschland rund 13.000 saisonale Mitarbeiter ein, um die hohe Nachfrage zu bewältigen. Trotz der Ankündigung der Streiks erklärte Amazon, dass dank sehr guter Prozesse und einer vorausschauenden Planung die Mitarbeiter ein gut schaffbares Arbeitspensum hätten. Das Unternehmen bestreitet, dass digitale Tracker jeden Schritt der Belegschaft überwachen, und verweist auf die etablierte Infrastruktur zur Steuerung der Warenströme. Die Konflikte deuten auf eine anhaltende Spannungsphase zwischen Kapital und Arbeit in der E-Commerce-Branche hin.