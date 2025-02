Streik zeichnet düsteres Bild der Situation in Kölner Kitas

Der Streik im öffentlichen Dienst am Donnerstag, 13. Februar 2025, in Köln hat die prekären Zustände in den Kindertagesstätten (Kitas) deutlich aufgezeigt. Strikeaktivitäten führten zu weitreichenden Schließungen und Notbetreuungen, was Eltern vor große Herausforderungen stellte. Die Gewerkschaft Verdi betont, dass die Situation in den Kitas kritisch ist, und fordert bessere Rahmenbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher, um den Beruf attraktiver zu gestalten.

Der Streik im öffentlichen Dienst am Donnerstag, dem 13. Februar 2025, hat in Köln ein düsteres Bild der Situation in den Kindertagesstätten ( Kitas ) gezeichnet. An diesem Tag blieben alle städtischen Kitas geschlossen oder boten nur eine Notbetreuung an. Die Streik bereitschaft bei den Erzieher innen und Erzieher n in den 200 städtischen Kitas ist laut Jonathan Thull, Gewerkschaftssekretär von Verdi Köln , sehr hoch.

Die meisten Eltern sahen sich gezwungen, improvisieren oder sich von der Arbeit beurlauben zu lassen. Die Situation in den Kitas ist laut Dita Kerschkamp, stellvertretende Leiterin einer Kita im Kölner Osten, extrem belastet. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen acht Prozent mehr Gehalt oder mindestens 350 Euro zusätzlich, um den Beruf attraktiver zu gestalten. Eine große Forderung ist mehr Flexibilität bei Überstunden. Viele Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben Hunderte von Überstunden angesammelt.Der Streik ist ein Hilferuf eines Systems am Limit. Es fehlen 300 Fachkräfte in Köln. Fast die Hälfte aller Erzieherinnen und Erzieher arbeitet Teilzeit, was Kerschkamp als Krisensymptom sieht. Viele reduzieren ihre Stunden oder werden krank. Der Kölner Kita-Report bestätigt die Zuspitzung der Krise: Laut Umfragen sind in vielen Kitas Planstellen unbesetzt, was zu verkürzten Betreuungszeiten führt. Viele Kitas mussten ihre Betreuungszeiten auf 35 Stunden reduzieren. Karina Mester, Kita-Personalrätin, erklärt: „Alle sind überfordert. Die Fachkräfte müssen Gruppen schließen und können nur verwahren. Das macht krank und unzufrieden.“ Ein offener Brief adressierte zuletzt die Überlastung an die Politik und warnte vor einer Gefährdung des Kindeswohls. Die Zukunft sieht düster aus: Bis 2030 gehen viele Erzieherinnen und Erzieher in Rente. Manche überlegen, wegen Überlastung früher aufzuhören. Über die Hälfte der Auszubildenden verlässt den Beruf noch während der Ausbildung. Kerschkamp berichtet, dass auch Praktikantinnen und Praktikanten oft schnell abspringen, da sie sich die Arbeit unter diesen Bedingungen nicht vorstellen können. Wie Verdi erklärt, ist eine bessere Bezahlung die zentrale Forderung. In Köln erhalten weniger als die Hälfte der Erzieherinnen und Erzieher die höhere Entgeltgruppe 8b, anders als in Städten wie Düsseldorf und Leverkusen. Eine umfassende Reform des Kitasystems wird gefordert. Sabrina Wagner von der Kölner Diakonie meint: „Politisch muss der Bereich Kitas viel stärker priorisiert werden.“ Eine Entlastung der pädagogischen Mitarbeitenden und der Eltern sei notwendig. Kerschkamp ergänzt: „Wir legen die Grundlagen für die Gesellschaft in 20 Jahren.“ Ihre Arbeit werde jedoch noch zu selten wertgeschätzt





