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Streikgefahr im WM-Stadion: Gastronomie-Mitarbeiter im SoFi Stadium ringen um höhere Löhne

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Streikgefahr im WM-Stadion: Gastronomie-Mitarbeiter im SoFi Stadium ringen um höhere Löhne
Sofi StadiumFIFA WM 2026Streik
📆06/06/2026 15:59:00
📰BILD_Sport
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Im Vorfeld der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht das SoFi Stadium in Los Angeles vor einem möglichen Gastronomie-Streik. Die Gewerkschaft Unite Here Local 11 hat nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Subunternehmer Legends Global einen Arbeitskampf beschlossen. Die Forderungen drehen sich um faire Löhne im Vergleich zu den hohen Ticketpreisen.

Das SoFi Stadium in Los Angeles , Spielort der NFL -Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers, steht vor möglichen Arbeitsniederlegungen. Für die bevorstehenden Spiele, darunter acht Partien der FIFA-Fußball- Weltmeisterschaft 2026, hat die Gewerkschaft Unite Here Local 11 einen Streik ihrer Mitglieder angekündigt.

Nach einer gescheiterten Verhandlungsrunde mit dem für den Gastronomie-Service zuständigen Subunternehmer Legends Global stimmten 96 Prozent der etwa 2000 befragten Mitarbeiter für Arbeitskampfmaßnahmen. Zu den Beschäftigten zählen Baristas, Köche, Spülkräfte und Verkaufsmitarbeiter. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die hohen Ticketpreise für WM-Spiele, die bei 2000 Dollar starten, in keinem Verhältnis zu den gezahlten Löhnen stünden. Ein WM-Spiel ohne funktionierende Gastronomie ist jedoch kaum vorstellbar, weshalb die FIFA die Entwicklung genau beobachten muss.

Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Legends Global ist für Montag angesetzt, um eine Eskalation zu verhindern. Sollte es zu einem Streik kommen, wären die geplanten WM-Spiele im SoFi Stadium betroffen, unter anderem die Partien Iran gegen Neuseeland am 15. Juni 2026 und Belgien gegen Iran am 21. Juni 2026

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