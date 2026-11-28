In Italien drohen im Dezember umfangreiche Streiks im Bahn-, Flug- und Nahverkehr. Reisende müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen und sollten ihre Verbindungen frühzeitig prüfen.

In Italien drohen im Dezember umfangreiche Streiks im Bahn-, Flug- und Nahverkehr. Reisende müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen und sollten ihre Verbindungen frühzeitig prüfen.

Wer in der ersten Dezemberwoche einen Besuch in Italien plant, muss möglicherweise starke Nerven haben: Für den 3. und 4. Dezember wurde ein landesweiter Generalstreik angekündigt. Voraussichtlich betroffen sind Bahn, Flughäfen, Busse, Fähren und der öffentliche Nahverkehr. Der Bahnstreik soll vom 3.

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Dezember, 21 Uhr, bis zum 4. Dezember, 21 Uhr, dauern. Auch die Autobahndienste beteiligen sich, wie der informiert. Hintergrund sind unter anderem Forderungen nach höheren Löhnen und Renten sowie nach mehr Investitionen in die Bereiche Gesundheit, Bildung und bezahlbares Wohnen.