Streit auf dem Platz: Altmaier kritisiert Tiafoe nach Niederlage in Stuttgart

Beim Turnier in Stuttgart kommt es nach einem Sturz von Daniel Altmaier zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Frances Tiafoe. Altmaier wirft dem Amerikaner Respektlosigkeit vor, weil er ihm ins Gesicht gesagt habe, er könne den Ball nicht werfen. Tiafoe habe ihn damit aus dem Rhythmus gebracht. Der Deutsche hadert mit der Niederlage und blickt auf Wimbledon.

In Stuttgart kam es zu einer ungewöhnlichen Szene zwischen den Tennis profis Daniel Altmaier und Frances Tiafoe . Altmaier verlor das Match mit 6:7, 6:4, 4:6 gegen den Amerikaner, der das Turnier 2023 gewann.

Sportlich gesehen war die Niederlage des Weltranglisten-85. gegen den Weltranglisten-26. keine Überraschung. Doch das Zustandekommen der Niederlage sorgte für Aufregung. Zu Beginn des dritten Satzes rutschte Altmaier aus und blieb einige Minuten liegen. Tiafoe zeigte sich fair und kümmerte sich um seinen Rivalen.

Bis zu diesem Moment schien alles in Ordnung zwischen den beiden. Kurze Zeit später eskalierte die Situation jedoch. Altmaier berichtete, dass Tiafoe ihm zweimal gesagt habe, er könne den Ball nicht richtig werfen, was er als respektlos empfand. Er habe dies seinem Team sagen können, aber nicht persönlich zu ihm.

Der Dialog fand quer über das Spielfeld statt, war jedoch ruhig und nicht laut. Tiafoes Antwort laut Altmaier: Weil du den Ball nicht werfen kannst, kann ich nicht returnieren. Altmaier nannte dies arrogant und glaubte, Tiafoe habe versucht, ihn aus dem Rhythmus zu bringen, was ihm leider gelungen sei. Sein Ausrutscher habe ihn nicht so sehr behindert wie die nachfolgende Diskussion und die daraus resultierenden Fehler.

Altmaier betonte, dass er zu dem Zeitpunkt der deutlich bessere Spieler war und auch danach ein gutes Spiel gemacht habe. Die Diskussion und vier Fehler seien daraufhin bitter gewesen. Im vierten Duell war es die vierte Niederlage für Altmaier gegen Tiafoe. Altmaier blickt nun auf Wimbledon voraus und hat für die Rasensaison extra den Ex-Profi Dustin Brown engagiert.

Auch die deutschen Nachwuchsspieler Diego Dedura und Tom Gentzsch schieden in Stuttgart aus, während die Routiniers Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann weiter kamen





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