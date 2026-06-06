Streit bei Rosins Restaurants: Wirt bereut Teilnahme

In der Kochshow 'Rosins Restaurants' eskalierte der Konflikt zwischen Wirt Hartmut Schütz und Sternekoch Frank Rosin. Das Ehepaar Schütz bereut heute die Teilnahme und fühlt sich vorgeführt. Das traditionsreiche Gasthaus in Langgöns steht nun vor dem Aus.

In Langgöns bei Gießen befindet sich das ' Gasthaus Schütz ', ein Traditionslokal mit 200-jähriger Geschichte. Doch der Charme der alten Mauern konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Betrieb an Gästen und einem zeitgemäßen Konzept mangelte.

In der bekannten Kochshow 'Rosins Restaurants' nahm sich Sternekoch Frank Rosin des Ehepaars Hartmut und Verena Schütz an, um ihnen zu helfen. Schon bei den Dreharbeiten zeigte sich, dass die Chemie zwischen dem Wirt und dem Fernsehkoch nicht stimmte. Hartmut Schütz, nach eigenen Angaben eher der zurückhaltende Typ, fühlte sich von Rosin bevormundet und wie ein Schuljunge behandelt.

Der Konflikt eskalierte, als Rosin das Teamwork testete: Hartmut wusste nicht, wie man einen Pürierstab bedient, woraufhin der TV-Koch ihm mangelndes Interesse an seinem eigenen Lokal vorwarf und das gemeinsame Kochen abbrechen ließ. Am nächsten Tag verweigerte Hartmut Rosin den Handschlag und ballte stattdessen die Faust in der Tasche. Rosin packte daraufhin seine Sachen und reiste ab. Die Wirtsleute bereuen heute ihre Teilnahme an der Sendung.

Sie fühlen sich von Rosins Team provoziert und vorgeführt. Besonders bitter sind die Renovierungsarbeiten: Das Lokal sei nun in einem von ihnen als 'Rosin-grau' bezeichneten Farbton gestrichen, der ihnen nicht gefällt. Auch der ursprünglich geplante Neustart mit einer neuen Speisekarte kam nicht zustande. Die Ausgabe der Show endete ohne die übliche positive Wendung.

Solche Konflikte sind in Reality-Formaten nicht ungewöhnlich. Oft geraten die Protagonisten unter Druck, wenn sie ihre Gastronomie unter den Augen der Kameras verbessern müssen. Hartmut Schütz ist nicht der erste Wirt, der mit Frank Rosin aneinandergeriet. Der Sternekoch ist bekannt für seine direkte Art und fordert von den Teilnehmern vollen Einsatz.

Wer nicht mitzieht, wird schnell kritisiert. In diesem Fall traf die Kritik jedoch auf einen Betreiber, der sich in seiner Rolle unwohl fühlte und sich lieber um den Zapfhahn kümmerte als um die Küche. Seine Frau Verena zeigte zwar Talent und Engagement, aber ohne die Unterstützung ihres Mannes war der Erfolg nicht möglich. Nach den Dreharbeiten zogen sich die Schützes aus der Öffentlichkeit zurück.

Das Gasthaus ist inzwischen geschlossen; ein Nachfolger wird gesucht. Die Nachwirkungen der Show sind für das Ehepaar noch immer spürbar. Hartmut Schütz äußerte in einem späteren Interview, dass er sich in der Sendung nicht richtig dargestellt fühlte und die Unterstützung durch das Team von Rosin viel zu kurz kam. Verena Schütz ergänzte, dass sie die Kochtipps von Rosin zwar hilfreich fand, aber die Inszenierung des Konflikts übertrieben war.

Die Produktionsfirma der Show äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Experten für TV-Formate sehen in dem Fall ein Beispiel dafür, dass nicht jeder Gastronom für eine Realityshow geeignet ist. Der Druck der Kameras und die Konfrontation mit einem Coach wie Frank Rosin können alte Konflikte in einem Betrieb verschärfen. Oft sei es besser, wenn die Teilnehmer bereits ein funktionierendes Team haben, bevor sie sich auf das Abenteuer einlassen.

Für das Gasthaus Schütz kam jede Hilfe zu spät. Die 200-jährige Geschichte endete nicht mit einem Happy End, sondern mit einem gescheiterten Versuch, das Ruder herumzureißen. Die Region verlor ein Stück Gastronomiegeschichte, das nun in den Annalen der Fernsehgeschichte als eine der misslungensten Rettungsaktionen von 'Rosins Restaurants' vermerkt bleibt





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