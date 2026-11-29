Die Partei von Sahra Wagenknecht lehnt eine Abgrenzung zur AfD ab. Der Nutzen für das BSW? Überschaubar. Aber Rechtsextreme gewinnen an Einfluss.

Die Partei von Sahra Wagenknecht lehnt eine Abgrenzung zur AfD ab. Der Nutzen für das BSW? Überschaubar. Aber Rechtsextreme gewinnen an Einfluss.gestimmt.

Jubelnd feierten die Delegierten ihren Erfolg. Der „Magdeburger Weg“, also im Parlament Anträge mit der AfD auszuarbeiten, ist damit vom BSW abgesegnet. Noch ausgelassener als in Dresden dürfte der Jubel bei der AfD in Magdeburg gewesen sein, denn der hilft das besonders. Die Konstellation in Sachsen-Anhalt ist nicht die erste, bei der BSW und AfD gemeinsam eine Mehrheit hätten.

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Auch nach der Landtagswahl in Thüringen hätte es gereicht. Die rechtsextreme Truppe von Björn Höcke zu unterstützen, stand damals aber nicht zur Debatte. Warum sich das BSW jetzt öffnet? Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt vertritt zwar ebenso menschenfeindliche Positionen.