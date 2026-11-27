Vor dem Parteitag gibt es Zwist im BSW. Die einen wollen den „Magdeburger Weg“, andere fürchten einen Kuschelkurs mit Rechtsextremisten.

Vor dem Parteitag gibt es Zwist im BSW. Die einen wollen den „Magdeburger Weg“, andere fürchten einen Kuschelkurs mit Rechtsextremisten. Das BSW ist vor dem Verfassungsgericht mit dem Anliegen einer Neuauszählung der Bundeswahl gescheitert.

Die Reaktion der Partei fällt heftig aus. Am Freitag und Sonnabend will sich das BSW zum Bundesparteitag in Dresden treffen. Doch schon vorher gibt es heftigen Streit in der Partei. Der gärt schon länger, wird nun immer schärfer ausgetragen, es geht um die Frage: Wie hält man es mit derHauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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