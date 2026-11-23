In Leipzig ist es bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts von Oliver Pocher und Pietro Lombardi zu einem Eklat gekommen. Menowin Fröhlich wollte „alte Sachen“ aus der Welt schaffen, verließ dann aber die Bühne.

In Leipzig ist es bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts von Oliver Pocher und Pietro Lombardi zu einem Eklat gekommen. Menowin Fröhlich wollte „alte Sachen“ aus der Welt schaffen, verließ dann aber die Bühne.

Eine Live-Aufzeichnung des Podcasts „Patchwork Boys“ ist offenbar aus dem Ruder gelaufen. Bei der Aufnahme in Leipzig war Menowin Fröhlich bei, und Pietro Lombardi zu Gast. Es kam jedoch zum Eklat und der DSDS-Sänger verließ die Bühne, wie unter anderem die „Bild“-Zeitung und „Tag24“ übereinstimmend berichten. Während Pocher und Lombardi sich bislang nicht dazu geäußert haben, entschuldigt sich Fröhlich bei Instagram für seine Wortwahl.

Also read Podcast-Eklat mit Pocher: Menowin Fröhlich tobt und entschuldigt sich

, hatte laut den Berichten in der Vergangenheit mehrfach gegen Fröhlich ausgeteilt. Der erklärte nun bei Instagram, dass er den Podcast besucht habe, „um Frieden zu schließen, um alte Sachen aus der Welt zu schaffen“.auch während der Aufzeichnung gestichelt und wohl in Anspielung auf Fröhlich vor Publikum gesagt, dass er vielleicht mit seiner Cousine Geschlechtsverkehr haben werde.sah offenbar rot – drei der Kinder des Sängers stammen aus einer Beziehung mit einer Cousine.

Der Sänger habe den Komiker daraufhin beschimpft und erklärt, dass er gekommen sei, um ein Gespräch zu führen.

Advertisement

„Aber du redest nicht über meine Familie, bitte“, habe Fröhlich gesagt, bevor er die Bühne verlassen habe. „Es gibt für mich eine Grenze, und diese Grenze wurde in diesem Podcast überschritten“, schrieb Fröhlich später bei Instagram. Man könne Comedy machen, provozieren oder auch Witze über andere Menschen machen, das gehöre zur Unterhaltung.

„Aber wenn man anfängt, die Mutter meines Kindes zum Thema von Spott zu machen, und das auch noch in Anwesenheit meines Sohnes geschieht, dann hört für mich der Spaß auf. “ Laut den Berichten saß sein Sohn Joel im Publikum. Comedy sei seiner Ansicht nach „keine automatische Entschuldigung für Respektlosigkeit. Provokation ist keine Charakterstärke.

Und Reichweite ist kein Freifahrtschein, die Würde anderer Menschen zu vergessen.

“ Später postete Fröhlich zudem ein Video, in dem er noch einmal auf die Angelegenheit einging. Ihm sei es nach dem Verlassen der Aufzeichnung „nicht gut“ gegangen, erzählte er. : „Meine Reaktion gestern entstand aus dem Bedürfnis heraus, meine Familie zu beschützen. Dennoch rechtfertigt das nicht meine Wortwahl.

Advertisement

Dafür möchte ich Verantwortung übernehmen.

“ Er sei heute nicht mehr der Mensch, der er früher war. Das bedeute jedoch nicht, „dass ich keine Fehler mehr mache. Es bedeutet, dass ich bereit bin, meine Fehler zu erkennen, sie einzugestehen und umzukehren. Auch Oliver Pocher möchte ich von Herzen vergeben und ihn für meine Wortwahl um Verzeihung bitten. “