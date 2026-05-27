Streit nach Relegationsduell: Futkeu und Hüning liefern sich Wortgefecht

Nach dem Klassenerhalt der SpVgg Greuther Fürth in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen kommt es zu einem hitzigen Wortwechsel zwischen Noel Futkeu und Ben Hüning.

Nachdem sich die SpVgg Greuther Fürth in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen den Klassenerhalt gesichert hatte, offenbarte sich ein heftiger Streit zwischen dem Fürther Noel Futkeu und dem Essener Ben Hüning .

Beide Spieler lieferten sich im Hin- und Rückspiel intensive Duelle auf dem Platz. Besonders im Rückspiel am Dienstagabend eskalierte die Situation. Nach Futkeus Führungstreffer zum 1:0 in der 29. Minute lief er an der Essener Bank entlang und rief Hüning offenbar provozierende Worte zu.

Hüning zeigte sich nach dem Spiel empört. Dieses Verhalten sei komplett daneben und lächerlich, schimpfte er beim TV-Sender Sky. Es sei unsportlich, denn gegenseitiger Respekt sei im Fußball immer nötig und wichtig. Trotz der hitzigen Momente betonte Hüning jedoch, dass sie sich ein super hartes Duell geliefert hätten.

Futkeu, der kurz vor einem Wechsel zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern stehen soll, wollte nicht näher auf seinen Kontrahenten eingehen. Ich gehe nicht auf ihn ein, möchte ich nicht. Wir haben gewonnen, Klassenerhalt, fertig, sagte er knapp.

Er weiß genau, was er im Hinspiel gemacht hat. Die wissen genau, was sie im Hinspiel gemacht haben. Mehr brauche ich nicht sagen. Diese zurückhaltende Äußerung deutet darauf hin, dass die Spannungen zwischen den beiden Teams bereits im Hinspiel begonnen hatten.

Damals gewann Essen mit 2:0, wobei es zu mehreren hitzigen Szenen kam. Futkeu war damals bereits im Fokus gestanden. Das Rückspiel war generell eine sehr emotionale und hitzige Angelegenheit. Nach dem Abpfiff kam es zu einer großen Rudelbildung auf dem Spielfeld, in die unter anderem Essens Ruben Reisig verwickelt war.

Die Ordnungskräfte mussten eingreifen, um die Gemüter zu beruhigen. Trotz der Aufregung über den Vorfall lobte Hüning die Leistung seines Teams und bedauerte, dass der Aufstieg knapp verpasst wurde. Für Fürth war es ein hart erkämpfter Klassenerhalt nach einer durchwachsenen Saison in der 2. Bundesliga.

Die Mannschaft um Trainer Alexander Zorniger konnte sich am Ende durchsetzen und die Klasse halten. Der Streit zwischen Futkeu und Hüning überschattet jedoch den sportlichen Erfolg und wirft Fragen nach dem Sportsgeist im Profifußball auf. Experten kommentierten, dass solche Provokationen zwar zum Spiel gehören, aber dennoch eine Grenze überschreiten können. Der DFB könnte die Vorfälle nachträglich untersuchen und gegebenenfalls Sanktionen verhängen.

Bis dahin bleibt die Diskussion über Fair Play und Respekt auf dem Platz bestehen. Die Relegationsspiele endeten mit einem 3:2-Gesamtsieg für Fürth nach Verlängerung im Rückspiel. Futkeu traf dabei doppelt und sicherte seinem Team den Verbleib in der Liga. Essen hingegen muss weiter in der 3.

Liga spielen. Die hitzigen Szenen könnten jedoch für weitere Schlagzeilen sorgen, insbesondere wenn der DFB Ermittlungen einleitet. Der Verein Greuther Fürth äußerte sich offiziell noch nicht zu dem Vorfall. Es bleibt abzuwarten, ob es zu einer Aussprache zwischen den Spielern kommt oder ob die Angelegenheit auf dem Platz bleibt.

Für die Fans beider Lager war es ein denkwürdiges Spiel mit viel Emotionen, das noch lange nachhallen wird





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