Streit über Drohnenforschung an der TU Dresden

Ein Streit über die Drohnenforschung an der Technischen Universität Dresden ist entstanden. Das Rektorat hat Anzeige wegen Geheimnisverrats erstattet und plant, die universitäre Ethik-Kommission neu zu besetzen.

Die Technische Universität Dresden hat sich in ihrem Grundordnung einem hohen Anspruch verschrieben, sich in allen Handlungsfeldern an hohen ethischen Standards zu orientieren und zur Gestaltung einer friedlichen Welt beizutragen.

Doch ein aktueller Forschungsauftrag wirft die Frage auf, was das bedeutet. Ein Professor der verkehrswissenschaftlichen Fakultät in Dresden hat einen Drohnenmotor untersucht. Der Motor an sich ist keine Waffe, könnte aber im militärischen Kontext eingesetzt werden. Ein Streit über die Drohnenforschung ist entstanden.

Das Rektorat der TU Dresden hat Anzeige wegen Geheimnisverrats erstattet und plant, die universitäre Ethik-Kommission neu zu besetzen, die Bedenken wegen des Projekts geäußert hatte. Der Studierendenrat (Stura) fordert dagegen, die Anzeige fallenzulassen. Der Fall zeigt sehr eindrücklich, dass sich etwas in Deutschland verändert. Russlands Krieg in der Ukraine, steigende internationale Spannungen.

Schon 2023 hat Friedrich Merz (CDU) als Oppositionsführer gegen die Zivilklausel ausgesprochen, mit der viele Universitäten in Deutschland militärische Forschung ablehnen. Im Koalitionsvertrag seiner Regierung steht, sie wolle eine Förderkulisse für Sicherheits- und Verteidigungsforschung schaffen. Gegen das Forschungsprojekt an der TU Dresden hat sich eine deutliche Mehrheit der Kommission Verantwortung in der Wissenschaft (KVW) geäußert. Doch das Rektorat der Hochschule hat die Drohnenforschung trotzdem genehmigt.

Warum? Dazu äußert sich Rektorin Ursula Staudinger nicht. Franziska Kossatz, Geschäftsführerin für Hochschulpolitik des Sturas, sagt, sie sei überrascht gewesen, dass das Rektorat gegen den Beratungsbeschluss der KVW entschieden habe. Wünschenswert wäre, dass die Stimme der Kommission nicht nur beratend wahrgenommen, sondern ernst genommen wird.

Auch ihr sei nicht klar, weshalb das KVW-Votum übergangen wurde. Kossatz fordert mehr Transparenz. Der Stura erfuhr erst durch durchgesickerte Dokumente von dem Fall. Diese Unterlagen liegen auch der taz vor.

Zwar erklären sie nicht die Position des Rektorats, aber wie es zum Forschungsprojekt kam, lässt sich sehr genau nachvollziehen. Der Rüstungskonzern Elbit hat demnach vor etwas mehr als einem Jahr angefragt, ob die TU Dresden einen Motor des Typs Rotax 914 untersuchen könnte. Mit so einem treibt Elbit seine Drohne Hermes 900 an. Es ist die größte Drohne, die das Unternehmen im Angebot hat.

Elbit ist das umsatzstärkste private Waffenunternehmen in Israel und der Konzern hat mit unbemannten Flugsystemen weltweit Erfolg. Die Drohne Hermes 900 verkaufte Elbit laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri an mindestens 12 Staaten. Das israelische Militär setzte die Drohne in Gaza und Iran ein. Der Einsatz sei sowohl militärisch als auch zivil möglich, wirbt der Konzern.

Die Drohne liefere Bildaufnahmen aus einer Höhe von bis zu 9 Kilometern. Das helfe bei Waldbrandbekämpfung oder Seenotrettung. Die Hermes 900 sei zudem in der Lage, Angriffe durchzuführen und Ziele auszuschalten, heißt es von Elbit. Wie genau, eine Anfrage dazu ließ das Rüstungsunternehmen unbeantwortet.

An der TU Dresden sollte ein Professor der verkehrswissenschaftlichen Fakultät untersuchen, wie sich der fossile Verbrennermotor Rotax 914 unter verschiedenen Umweltbedingungen verhält. So steht es in Dokumenten der TU, die die taz einsehen konnte. Eine Höhenkammer an der TU kann den Druck und die Kälte aus mehreren Kilometern Höhe simulieren. Die Forscher beobachten dann live, wie der Motor unter der Belastung läuft, ob er vereist oder ausgeht.

Für das Experiment vereinbarte Elbit knapp 30.000 Euro an Drittmitteln zu zahlen. In der wissenschaftlichen Forschung vergleichsweise wenig Geld. Laut dem sächsischen Ministerium für Wissenschaft bekam die TU Dresden im vergangenen Jahr mehr als 370 Millionen Euro an Drittmitteln. Doch gewinnen Rüstungsunternehmen durch Drittmittel Einfluss auf Hochschulen?

Mehr als 70 Hochschulen in Deutschland schließen Kooperationen mit militärischem Bezug aus, um so etwas zu verhindern. Mit sogenannten Zivilklauseln verpflichten sie sich zu friedlicher Forschung. Die Grundordnung der TU Dresden enthält keine solche Klausel.

Allerdings gibt es auch dort ein Prüfverfahren, das einen verantwortlichen Umgang mit Forschungsprojekten sichern soll, deren Ergebnisse zu militärischen Zwecken eingesetzt werden könnten. Als Teil davon befasst sich die Ethik-Kommission KVW mit entsprechenden Anträgen und wägt Risiken ab. Im Fall des beauftragten Drohnenprojekts erörterten die 16 Mitglieder der KVW das weltpolitische Umfeld, in dem der Motor zum Einsatz komme, etwa der Krieg in Gaza, nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023





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