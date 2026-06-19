Streit über Hormus-Einsatz: Regierung drängt auf schnelles Mandat, Parlament stellt Bedingungen

Die geplante Entsendung von Bundeswehrschiffen in die Straße von Hormus stößt im Parlament auf Widerstand. Während die Regierung auf Tempo drängt, fordern Abgeordnete von Union und SPD umfassende Sicherheitsklärungen und ein klares völkerrechtliches Mandat, gegebenenfalls mit UN-Unterstützung, um die Soldaten zu schützen.

Die Bundesregierung plant, deutsche Marineeinheiten in die strategisch wichtige Straße von Hormus zu entsenden, um dort im Rahmen einer internationalenMission Minen zu räumen. Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte die Einsatzbereitschaft, während bereits das Minenjagdboot Fulda und das Versorgungsschiff Mosel auf dem Weg nach Dschibuti sind.

Die Operation hängt jedoch von einem parlamentarischen Mandat ab, das die Regierung zügig vom Bundestag einholen möchte. Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul drängen auf eine schnelle Entscheidung, doch innerhalb der Koalition aus Union und SPD gibt es erheblichen Vorbehalte. Bei einer Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium wurden diese Differenzen deutlich.

Sicherheitsbedenken stehen im Vordergrund: Es muss geklärt werden, ob die iranische Seite die Durchfahrt der deutschen Schiffe duldet oder sogar eingeladen hat, um die Sicherheit der Soldaten zu gewährleisten. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, macht eine Zustimmung vom Vorliegen eines klaren völkerrechtlichen Mandats und eines defensiven Auftrags abhängig. Auch SPD-Außenexperte Adis Ahmetovic fordert für den Schutz der Truppe möglichst ein UN-Mandat.

Fraktionsvize Siemtje Möller warnt vor Schnellschüssen und betont, dass derzeit zu viele Fragen offen seien, um der Verantwortung für die Soldaten gerecht zu werden. Erst wenn die Regierung diese Klärungen herbeiführt, könne das Parlament schnell entscheiden. Damit wird Außenminister Wadephul voraussichtlich zu weiteren Erklärungen und Verhandlungen aufgefordert sein, bevor das Mandat erteilt werden kann





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